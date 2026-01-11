Reportatge
Taurons: més antics que els dinosaures
Víctimes sovint d’una injustificada mala fama, els taurons són un grup d’animals amb nombroses espècies i molt diferents entre si. Són fonamentals per a mantenir l’equilibri ecològic en els oceans, però les seves poblacions estan caient estrepitosament.
Ramón Díaz
Els oceans alberguen a uns dels habitants més antics i fascinants del planeta: els taurons. Amb una història evolutiva que es remunta a més de 450 milions d’anys, aquests animals, anteriors fins i tot als dinosaures i als continents, són testimonis vius d’un passat remot.
Han navegat amb èxit entre les convulsions de la Terra, i han sobreviscut a diverses extincions massives i a la deriva dels continents. No obstant això, en l’actualitat, la seva llegendària resiliència s’enfronta a un desafiament sense precedents: l’activitat humana. Un terç de les 560 espècies descrites es troba amenaçada, una dada que contrasta amb la imatge de depredadors invencibles que el cinema i la cultura popular han propiciat.
La veritable naturalesa d’aquests peixos cartilaginosos dista molt d’aquest clixé. Lluny de ser meres màquines de caçar, són criatures d’una complexitat sorprenent, dotades de set sentits i una diversitat morfològica que va des del tauró balena, el peix més gran del món amb més de 18 metres, fins a la llanterna nan, que a penes aconsegueix els 29 centímetres. La raó és que, com destaquen els investigadors Claudio Barría, de la Universitat d’Oviedo, i Ana Colmenero, de l’Institut de Ciències de la Mar (ICM-CSIC), la seva estratègia evolutiva ha estat magistral.
Un disseny formidable
«A diferència d’altres línies evolutives, no han necessitat redissenys radicals per a sobreviure a extincions massives, glaciacions o la deriva dels continents; la seva estratègia s’ha basat en el perfeccionament i l’especialització», expliquen els científics. Aquest refinament continu ha donat com a resultat cossos optimitzats per a l’eficiència hidrodinàmica, una musculatura poderosíssima i sistemes sensorials afinats fins al prodigiós.
Un dels trets més distintius dels taurons és, precisament, aquest ventall sensorial expandit. A més dels cinc sentits que comparteixen amb els humans i moltes altres espècies, posseeixen dues més. Un, la línia lateral, un canal que detecta vibracions i canvis de pressió en l’aigua, que els permet seguir el rastre d’una presa en la més absoluta foscor. I dos, les butllofes de Lorenzini, uns òrgans que els fan capaços de percebre camps elèctrics tan subtils com el batec d’un animal enterrat en la sorra.
Més: el seu esquelet, fet de cartílag, és més lleuger i flexible que l’os, i la seva dentició és una meravella de l’enginyeria natural. «Tenen entre 50 i 300 dents en fins a 10 files en algunes espècies. Atès que hi ha reemplaçament continu, es creu que poden arribar a tenir més de 30.000 dents durant tota la seva vida», assenyalen els científics. Es tracta, en conjunt, d’un disseny formidable, provat i millorat durant centenars de milions d’anys.
Aquesta llarga història ha donat lloc a una varietat extraordinària. Els taurons han colonitzat pràcticament tots els nínxols oceànics. El maliciós, amb la seva forma de torpede, és el més ràpid, mentre que el gatvaire es llisca amb elegància pels fons. Els taurons d’àngel, aplanats, es camuflen en el llit marí per a tendir emboscades.
Alguns, com la pailona, desafien les profunditats abissals de gairebé 4.000 metres, i altres, com el tauró de Groenlàndia, habiten les aigües gèlides de l’Àrtic. Fins i tot hi ha espècies que han conquistat l’aigua dolça, com el misteriós tauró del Ganges, del qual la ciència sap molt poc. Aquesta increïble adaptabilitat, no obstant això, no els fa omnipresents als nostres ulls.
«Paradoxalment, sabem més de la superfície de Mart que de moltes de les espècies de taurons», lamenten Barría i Colmenero, els qui subratllen que cada any es descobreixen noves espècies i adaptacions, però algunes zones oceàniques encara estan per explorar, «per la qual cosa no sabem quines espècies poden habitar-les».
Més enllà de la seva fascinant biologia, el paper ecològic dels taurons és fonamental. Ocupant la part alta de la cadena tròfica, actuen com a arquitectes dels ecosistemes marins. «Només amb la seva presència ja estructuren comunitats com els esculls de corals, on les seves preses i competidors actuaran de manera diferent si ells són presents», expliquen els autors.
Els taurons són veritables reguladors que controlen la salut de les poblacions de peixos, eliminant als individus més febles, malalts o vells, i mantenint l’equilibri en prevenir que els herbívors esgotin prades marines crucials. Per tot això, el seu valor és inqüestionable.
Indicadors de la salut de la mar
«Els taurons són indicadors de salut en els oceans: la seva presència és un senyal d’un ecosistema marí equilibrat i resilient; la seva absència, per contra, és una alerta que una cosa anòmala està ocorrent en els oceans», conclouen els investigadors.
La mala premsa que tenen els taurons com un suposat perill per a l’ésser humà està totalment infundada, recorden els científics. Són poquíssims els atacs a les persones al cap de l’any i, quan succeeixen, no són deliberats, sinó per confusió, la major part de les vegades. El veritable perill, el que té dimensions de tragèdia, flueix en direcció contrària. En la trobada entre un humà i un tauró, és molt més probable que qui mori sigui el peix. De fet, cada any, al voltant de 100 milions de taurons moren a causa de la pesca, sigui dirigida o accidental.
A aquesta sagnia se sumen altres amenaces d’origen humà: la contaminació per metalls pesants, químics i plàstics que s’acumulen en els seus teixits; la destrucció dels fons marins per la pesca d’arrossegament; l’alteració d’hàbitats costaners per a l’aqüicultura i la urbanització; i el canvi climàtic, que eleva la temperatura i l’acidesa de l’aigua.
El còctel és devastador per a animals. «En ser animals de creixement lent i maduresa sexual tardana, amb una taxa de reproducció relativament baixa, són molt vulnerables a les amenaces antròpiques, ja que quan les seves poblacions disminueixen, la seva recuperació és extremadament lenta». El resultat és que moltes poblacions estan a la vora del col·lapse.
No obstant això, no tot és pessimisme. L’experiència recent demostra que la protecció funciona. Les mesures que s’han pres a l’Atlàntic Nord en els últims anys per a protegir algunes espècies proven que «quan se’ls dona un respir es poden recuperar», destaquen els investigadors.
Eines com les àrees marines protegides, on els taurons poden alimentar-se i reproduir-se sense pressió pesquera, o les àrees d’importància per a taurons i ratlles, es presenten com a camins essencials per a la conservació. Aquestes últimes, encara que no són vinculants, constitueixen «un mapa de referència clau per a orientar futures mesures de protecció i gestió».
L’ésser humà no forma part de la seva dieta
Malgrat la seva importància ecològica, la percepció pública continua ancorada, en gran manera, en la por irracional. L’ombra de la pel·lícula ‘Tauró’ de Steven Spielberg, estrenada fa mig segle, encara és allargada. La realitat estadística, no obstant això, la desmenteix de manera categòrica. L’ésser humà no forma part de la dieta d’aquests animals.
Segons els registres existents, els taurons són responsables d’una mitjana de menys de deu morts anuals a tot el món, una xifra ínfima comparada amb les causades per gossos, elefants o, simplement, amb els ofegaments accidentals en la mar. Un exemple: The International Shark Attack File (ISAF) ha revelat que l’any 2024 es van produir un total de 71 incidents a tot el món i només quatre morts, per la qual cosa el tauró representa un risc molt petit per a l’ésser humà.
«Hi ha tanta preocupació pels taurons que moltes persones obliden que cada any moren ofegades en la mar més de 300.000 persones», emfatitzen Escombrava i Colmenero. Els pocs incidents que ocorren solen ser casos d’identitat errònia o actes defensius, atribuïts principalment a tres espècies: el tauró blanc, el tigre i el sard.
Un llibre il·lustratiu
Amb l’objectiu d’acabar amb aquesta imatge de depredadors sanguinaris i assassins d’éssers humans, Barría i Colmenero han escrit un llibre. Es titula ‘Taurons’ i és el nou títol de la col·lecció ‘Què sabem de? (CSIC-Catarata). En el llibre, els autors expliquen que la pesca, la destrucció dels hàbitats i el canvi climàtic estan posant en risc el futur d’aquests animals, tant temuts com incompresos.
Els autors, integrants de l’associació Catsharks, desmenteixen la suposada perillositat dels taurons i presenten al lector la gran diversitat d’aquest grup de peixos, els trets que els fan únics i els ‘serveis’ que presten als ecosistemes i a l’ésser humà. És un treball que explica de manera comprensible tots els secrets d’aquest important grup d’espècies.
