Reportatge
La humanitat es divorcia de la natura, la seva única llar
Formem part inseparable de la natura, però semblem obstinats a no voler saber-ne res. Nombroses recerques corroboren aquest divorci: les persones viuen cada vegada més lluny del camp, ignoren els seus elements i desenvolupen aversió per allò natural
L’ésser humà és una criatura més de la natura, de la qual depèn de manera absoluta, però ha decidit divorciar-se’n, en la creença, totalment infundada, que pot ser autosuficient i aliena als cicles naturals. Les conseqüències d’aquest fet no són precisament favorables: la nostra salut física i mental se’n ressent, les nostres capacitats psicològiques innates desapareixen i perdem autonomia i habilitats de tota mena, encara que l’actual invasió tecnològica ens faci creure el contrari.
Cada vegada més estudis científics alerten que l’ésser humà ha començat a viure en una bombolla aïllada del seu entorn, amb tots els riscos que això comporta per a la nostra espècie. Una recerca de la Universitat de Derby (el Regne Unit) de fa dos anys va revelar que en els últims dos-cents vint anys la connexió entre les persones i la natura ha disminuït en més d’un 60%. Simplement, anem menys al camp, hi vivim menys, passem més temps entre edificis i asfalt, ens allunyem dels animals, les plantes, ignorem els cicles naturals, la funció dels éssers vius...
No és estrany, per tant, que menyspreem allò que ignorem. «Quan les persones se senten desconnectades del món natural, és menys probable que ho entenguin i, doncs, que el protegeixin», afirma l’autor de l’estudi, Milers Richardson.
La progressiva urbanització, el trasllat massiu de la població a les ciutats i, a més, la falta de transmissió d’experiències naturals i rurals des dels pares als fills expliquen aquesta gran desconnexió, iniciada a principis del segle XIX i ara en ple apogeu. La recerca fins i tot ha comprovat com desapareix del llenguatge quotidià l’ús de paraules referides a la natura: riu, flor, molsa, prada, bosc... són termes que cauen en picat en les converses normals, reemplaçades per unes altres que al·ludeixen a qüestions totalment artificials.
La raó és que, efectivament, vivim cada vegada més lluny de l’entorn natural. Sobre aquest aspecte, un altre estudi, dirigit per un equip francoalemany, va concloure recentment que els humans viuen actualment a 9,7 quilòmetres d’una àrea natural en mitjana. És una distància un 7% major que la que es registrava l’any 2000. I va augmentant cada dia més. A França, aquesta xifra és de 16 quilòmetres i de 22 a Alemanya. «El sorprenent és que tots els altres països del món estan seguint un patró similar», assenyala l’autor de l’estudi, Víctor Cazalis, de la Universitat de Leipzig.
No només això. Fins i tot dins de les ciutats, la poca natura que hi ha (les zones verdes) també estan reduint-se cada vegada més. Des de l’any 2000, és una tendència que s’observa en tot el planeta, i sobretot a Àfrica central i el Sud-est asiàtic.
Cazalis afegeix que un altre signe de desconnexió amb la natura és el fet que cada vegada apareixen menys elements naturals en novel·les, cançons, àlbums infantils i pel·lícules animades, progressivament desproveïdes d’imatges naturals.
Aquesta tendència, aquest distanciament amb el món natural del qual depenem directament i de manera ineludible, s’està accelerant. Això és així fins al punt que ja està apareixent en àmplies capes de la societat el que es coneix com a ‘biofòbia’, és a dir, una aversió cap a qualsevol forma de vida que no sigui la nostra o la de les nostres mascotes i, en realitat, cap a qualsevol element natural. El que abans eren elements quotidians del nostre entorn, amb els quals ens relacionàvem amb comoditat, coneixíem i valoràvem, avui provoquen repulsió i, en el millor dels casos, total indiferència.
Aversió cap a la natura
Científics de la Universitat de Lund (Suècia) ho han analitzat amb detall. Han descobert que les relacions amb els animals, les plantes i la natura en general s’estan deteriorant amb el temps. Segons Kjellberg Jensen, autor de l’estudi, és la falta de contacte amb el medi ambient i el desconeixement que això provoca el que causa una espiral negativa.
«La urbanització, combinada amb les actituds dels pares, pot augmentar el sentiment negatiu i la percepció de perill en la natura entre els nens, alguna cosa que cobra especial rellevància a mesura que són més els nens que creixen a les ciutats», assenyala Jensen.
En canvi, viure en o al costat de la natura no pot ser més positiu. Però aquesta creixent aversió derivada de la artificialitzacions de les nostres vides fa que les persones es perdin els beneficis que té la natura per a la salut i també contribueix a actituds i comportaments contraris a la conservació del medi natural. Això inclou aversió a espècies que, de fet, no només són inofensives, sinó que fins i tot són necessàries per a l’equilibri natural i l’espècie humana.
Davant d’aquesta tendència cada vegada més acusada en la societat, quina és la solució?, tots els experts donen la mateixa recepta: tornar a la natura, recuperar els vincles amb el mitjà del qual formem part, ens agradi o no. Cada vegada són més els metges i facultatius que recomanen ‘banys de bosc’ per a recuperar el benestar emocional o simplement per a sentir-se bé. La natura és la medicina, però la veiem cada vegada més com si fos l’enemic.
