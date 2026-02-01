Reportatge
Les últimes glaceres espanyoles, condemnats a mort
En apenas 150 años su censo en los Pirineos ha pasado de 52 a 19 y el más grande, el del Aneto, se ha fragmentado varias veces. El cambio climático provocado por las emisiones contaminantes ha acelerado su derretimiento, pero no es el único responsable de su declive
Olaya González
L’Agència Espacial Europea defineix les glaceres com a «rius de gel, grans i duradors, que es formen en la terra i es desplacen en funció de la força de la gravetat». Per això, una de les seves característiques inherents és, precisament, que es mouen. Sense ella, no són glacials. Aquest organisme precisa que la seva formació es deu a l’acumulació d’aigua congelada al llarg dels anys en una superfície inclinada. A més, l’ESA detalla que suposen «les majors reserves d’aigua dolça del planeta», les mateixes que s’empren per a proveir rius i aqüífers i que asseguren el consum humà, la producció agrícola i el futur de la biodiversitat.
La raó és que cal no perdre de vista que territoris tan vastos com l’Antàrtida o Groenlàndia són, en essència, immensos glacials (encara que, tècnicament, la seva denominació precisa és ‘mantells de gel’). De fet, la primera acumula al voltant del 90% del gel de tot el planeta. La raó és que, excloent aquests dos gegants, la resta de les 270.000 glaceres censats de llarg a llarg del globus només sumarien l’u per cent.
En un context marcat per l’escalfament global, no és difícil arribar a la conclusió que la salut d’aquestes grans masses gelades està més que compromesa. Malgrat que Nacions Unides en va nomenar 2025 com l’Any Internacional de Conservació de les Glaceres, la realitat és que la situació no ha donat signes de millora. I la realitat és que no tota la culpa la té l’activitat humana.
En l’actualitat, la Terra transita per un període interglacial que porta el nom d’Holocè. Va començar fa uns 11.700 anys després de la fi del Plistocè i ni tan sols els científics tenen certeses sobre quan acabarà. El que sí que s’atreveixen a afirmar és que l’acció de l’home, i més en concret les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, podria haver alterat la seva durada natural. Per això, el fet que les glaceres s’estiguin fonent no és un problema que preocupi els científics ‘per se’, però sí que el fa la velocitat a la qual s’està produint la pèrdua de gel.
Les dades de la UNESCO són demolidors. Entre el 78 i el 97% de les glaceres dels Andes tropicals podrien esfumar-se abans de l’any 2100. A l’altre costat del planeta, a Àsia central, les glaceres de les dues principals cadenes muntanyenques de la regió (Tian-Shan i Pamir) han perdut fins al 30% del seu volum en tot just seixanta anys. I, a Àfrica, la glacera del Kilimanjaro podria ser un mer record abans de 2050.
No és, ni des de lluny, l’únic organisme internacional que centra els seus esforços a conscienciar sobre el negre futur de les glaceres. Investigadors de la Universitat de Zuric (Suïssa) van liderar fa un parell d’anys un treball publicat en la revista Nature que elevava a 9.625 giguestones el gel perdut entre 1961 i 2016. Això ha provocat que el nivell de la mar hagi augmentat 27 mil·límetres.
Situació a Espanya
Malgrat que no són tan espectaculars com el Perit Bru ni atreuen a tants visitants cada any, a Espanya (en concret, als Pirineus) continua havent-hi glaceres. Però, per desgràcia, es trobin en cures pal·liatives. El major és de l’Aneto, el mateix que, en tot just una dècada, ha perdut al voltant de 20 metres de gruix, l’equivalent a un edifici de set altures. Després apareixen el Ossoue (que es troba en la part francesa dels Pirineus), la Maladeta i la Muntanya Perduda. Existeixen altres 15 documentats, encara que la seva grandària és insignificant.
Donar un cop d’ull a l’estat de l’Aneto ofereix una idea bastant precisa de la situació general que presenta la zona. En 2022 es va partir en dos i una gran parcel·la, situada just sota el pic, va quedar aïllada. Per si no fos prou, fa poc el cos principal de la glacera es va tornar a fragmentar, tant que la porció menor ha passat a ser considerada com una gelera (una massa de gel acumulada en les zones altes de les serralades, per sota del límit de les neus perpètues, que es fon en estius molt calorosos). Això ha fet que el seu volum total es desplomi.
Cal tenir present que les glaceres espanyoles són els més meridionals d’Europa, una circumstància que no ajuda a estirar la seva vida el màxim possible. L’impacte es pot resumir en dues xifres: en 1850 existien 52 glaceres pirinenques i en l’actualitat només en queden 19. En part, això és pel fet que la temperatura mitjana en aquesta zona ha augmentat molt per sobre de la mitjana mundial (1,5 graus en els últims trenta anys, enfront dels 0,7 registrats en l’àmbit global).
D’acord, declaracions de Nacho López Moreno, investigador de l’Institut Pirinenc d’Ecologia, especialista en hidrologia de muntanya i glaceres, recollides en el número 99 de ‘Revista Ecologista’ d’Ecologistes en Acció, «la pèrdua de gel de les últimes dècades no és tant de conseqüència de la menor innovació, que no ha sofert variacions importants, com de les fortes calors de l’estiu, cada vegada més intens i prolongat». Aquest expert recorda que aquestes grans masses congelades són «un arxiu dels quals ha passat en l’entorn»: «És una pena veure com cada any la glacera disminueix un metre o metre i mig i estem perdent aquest arxiu. Per això és una prioritat recuperar mostres de gel».
Els Alps, els següents
Els Pirineus no són una excepció. Els Alps tampoc es deslliuren d’aquesta amenaça. D’acord amb un informe difós el mes de desembre passat en Nature Climate Change, la meitat de les 3.000 glaceres de la serralada més alta i extensa d’Europa podrien desaparèixer entre els anys 2033 i 2041, el període que s’espera més dramàtic. Encara més, els investigadors alerten que, en el cas que es compleixi la predicció que la temperatura augmenti 2,7 graus a final del segle, per a 2100 només en quedarien 110 en el centre del continent, a penes el 3% dels quals existeixen avui dia.
