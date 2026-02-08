Reportatge
El món entra en una era de «fallida hídrica»
Encara que Espanya viu un hivern especialment plujós, el planeta ha entrat en números vermells en les seves reserves d’aigua potable. Els llacs i els aqüífers s’assequen, mentre l’escalfament global empitjora la situació. Un informe l’ONU revela la magnitud del problema.
Enmig de l’esgotament accelerat de les aigües subterrànies, la degradació de la terra i el sòl, la desforestació i la contaminació, tot agreujat per l’escalfament global, un informe de l’ONU ha alertat del començament d’una era de fallida hídrica global, per la qual cosa exhorta els líders mundials a impulsar una adaptació.
«Fallida hídrica global: Viure per sobre de les nostres possibilitats hidrològiques en l’era postcrisi» és el títol de l’informe que sosté que els termes habituals «estrès hídric» i «crisi hídrica» ja són insuficients i no reflecteixen adequadament la realitat, que és molt més greu.
«Aquest informe revela una veritat incòmoda: moltes regions viuen per sobre de les seves possibilitats hidrològiques, i molts sistemes hídrics crítics ja estan en fallida», afirma l’autor principal, Kaveh Madani, director del Grup d’Experts de les Nacions Unides sobre l’Aigua.
Expressat en termes financers, l’informe assenyala que moltes societats no només han gastat en excés els seus ingressos anuals provinents de l’aigua renovable procedent de rius, sòls i mantells nivals, sinó que també han esgotat els estalvis a llarg termini en aqüífers, glaceres, zones humides i altres reserves naturals. Això ha donat lloc a un creixent nombre d’aqüífers esgotats, enfonsament de terres en deltes i ciutats costaneres, desaparició de llacs i aiguamolls, i una pèrdua irreversible de biodiversitat.
Si bé no totes les conques i països estan en fallida hídrica, Madani afirma que «prou sistemes crítics a tot el món han superat aquests llindars. Aquests sistemes estan interconnectats a través del comerç, la migració, la retroalimentació climàtica i les dependències geopolítiques, i per això el panorama global de riscos s’ha alterat profundament».
El document ofereix dades demolidores. Per exemple, el 50% dels grans llacs a tot el món s’estan assecant des de principis de la dècada de 1990 (el 25% de la humanitat en depèn directament).
A més, el 50% de l’aigua domèstica mundial ja procedeix d’aigües subterrànies i més del 40% de l’aigua de reg extreta dels aqüífers s’està esgotant constantment.
Com a conseqüència, el 70% dels principals aqüífers del planeta mostren un declivi a llarg termini.
Ja a la superfície, els problemes continuen tenint xifres alarmants: 410 milions d’hectàrees d’aiguamolls naturals, gairebé la mateixa mida que tota la Unió Europea, han desaparegut les últimes cinc dècades.
Pel que fa a les glaceres del planeta, grans reserves d’aigua dolça, més del 30% s’han perdut des del 1970, i es preveu que serralades senceres de latituds baixes i mitjanes perdin glaceres funcionals durant les properes dècades.
A més, ja hi ha dotzenes de rius importants que no porten aigua al mar durant bona part de l’any.
Mentrestant, 100 milions d’hectàrees de terres de cultiu han quedat malmeses per la salinització.
Efectes sobre la població
El medi natural queda totalment alterat, però el gran perjudicat és l’ésser humà. I és que el 75% de la humanitat està en països classificats com amb inseguretat hídrica o amb inseguretat hídrica crítica.
Hi ha 2.000 milions de persones que viuen en terrenys enfonsats (a causa de l’excessiva extracció d’aigua subterrània). Algunes ciutats s’enfonsen fins a 25 centímetres a l’any, cosa que està provocant grans trasllats i evacuacions massives de població.
Més urgent encara és la situació de 4.000 milions de persones (aproximadament la meitat de la població del planeta) que pateixen escassetat severa d’aigua almenys un mes a l’any. Però, a més, hi ha 2.200 milions de persones que no tenen aigua potable gestionada de manera segura, mentre que 3.500 milions no tenen sanejament fiable, cosa que també és germen i focus de malalties.
L’agricultura, sosteniment alimentari mundial, pateix un gran impacte. Hi ha 170 milions d’hectàrees de terres de cultiu de regadiu amb estrès hídric alt o molt alt, una superfície que equival a les superfícies de França, Espanya, Alemanya i Itàlia juntes.
Hi ha 3.000 milions de persones que viuen en zones on l’emmagatzematge total d’aigua està disminuint o és inestable, però més del 50 % dels aliments mundials es produeixen en aquestes mateixes regions estressades.
Tota aquesta situació també provoca fortes pèrdues econòmiques: el cost global anual que provoca actualment la sequera és de 307.000 milions de dòlars.
Madani afirma: «Milions d’agricultors intenten cultivar més aliments a partir de fonts d’aigua cada cop més escasses, contaminades o en desaparició. Sense una transició ràpida cap a una agricultura intel·ligent en l’ús de l’aigua, la fallida hídrica s’estendrà ràpidament».
Cal tenir en compte que una regió es pot inundar un any i tot i així estar en fallida hídrica, si les extraccions a llarg termini superen la reposició. En aquest sentit, la fallida hídrica no es refereix a com d’humit o sec sembli un lloc, sinó a una qüestió equilibri, comptabilitat i sostenibilitat.
«Quan l’escassetat d’aigua soscava l’agricultura en una regió, els efectes es propaguen a través dels mercats globals, l’estabilitat política i la seguretat alimentària en altres llocs. Això fa que la fallida hídrica no sigui una sèrie de crisis locals aïllades, sinó un risc global compartit», afegeix l’expert.
Per això, l’informe fa una crida a replantejar l’agenda global de l’aigua, cosa que exigeix que, per començar, es reconegui formalment l’estat de fallida hídrica. També cal incloure aquest element en les negociacions sobre el clima, biodiversitat i desertificació, finançament del desenvolupament i processos per a la consolidació de la pau.
«La fallida hídrica s’està convertint en un factor de fragilitat, desplaçament i conflicte», afirma la secretària general adjunta de l’ONU, Tshilidzi Marwala. «Gestionar-la de manera justa és fonamental per mantenir la pau, l’estabilitat i la cohesió social».
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus