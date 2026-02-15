Reportatge
Groenlàndia: Realment és viable extreure les seves riqueses?
Els EUA anhela fer-se amb Groenlàndia, que alberga una gran quantitat de recursos minerals i hidrocarburs. Però els experts afirmen que la naturalesa ho posa molt difícil. La veritable raó sembla residir a controlar la nova ruta marítima causada pel desglaç àrtic.
Olaya González
Groenlàndia és un lloc ric. Potser no en el sentit convencional de la paraula perquè ni en població (només 57.000 habitants, ocupa el lloc 209) ni en producte interior brut (3.052 milions de dòlars) ni en exportacions (el 49è del món per volum total) pot competir amb els gegants que dominen l’economia mundial. Però sota les tones de gel que recobreixen el seu territori es troben autèntics tresors de valor inestimable per a la transició cap a models més sostenibles: terres rares, or i minerals crítics. Així i tot també petroli i gas natural. Una gran part del potencial de l’illa més gran del món està encara sense explotar.
Les terres rares, aquestes que últimament estan en boca de tots, són, segons la definició que aporta el Col·legi de Geòlegs, un grup molt variat de 17 elements químics que, malgrat el que es creï, no són tan escassos en la Terra. I, a més, «no apareixen aïllats en la naturalesa, sinó en forma de multitud de minerals i compostos d’aquests, fonamentalment òxids». Les seves aplicacions industrials són infinites: s’empren en potents imants que permeten el desenvolupament de motors elèctrics, possibiliten l’emmagatzematge de dades informàtiques en equips cada vegada més petits i de més capacitat, o resulten elements clau per als aliatges metàl·lics espacials. Per esmentar només algunes de les seves bondats.
Una gran quantitat de reserves
D’acord amb estudis duts a terme pel Servei Geològic dels EUA, Groenlàndia és el vuitè territori del món amb dipòsits més alts de terres rares. Segons les seves estimacions, les seves reserves superarien els 1,5 milions de tones. Per davant estarien la Xina, Vietnam, el Brasil, Rússia, l’Índia, Austràlia i el mateix Estats Units. La Unió Europea també ha difós informes que van en la mateixa adreça: experts comunitaris han trobat en aquest gegant gelat 25 de les 34 matèries primeres que consideren essencials per a la transició ecològica.
A això caldria sumar els 31.000 milions de barrils de petroli que el Servei Geològic dels Estats Units estima que es troben intactes en la zona nord-est de l’illa. També els dics de kimberlita i Lamproïta que s’han localitzat en l’oest i serien una font important de diamants.
Aquesta ha estat l’excusa que ha trobat el president dels Estats Units, Donald Trump, per a justificar la seva croada per a aconseguir ( diners o per la força, segons ell mateix ha amenaçat) amb l’illa més gran de la Terra. El magnat assegura que els seus minerals són vitals per a la seva economia i per a la seguretat nacional. «Els Estats Units considera que la propietat i el control de Groenlàndia són una necessitat absoluta», va etzibar en un dels seus discursos. El 85% dels groenlandesos rebutgen de facto aquestes aspiracions colonialistes.
Però, a pesar que ningú dubte del potencial de les reserves naturals que alberga Groenlàndia, la realitat és que poder extreure aquests immensos bancs de liti, coure o zinc es topa amb dificultats tècniques que, almenys avui dia, són insalvables. I la despesa desmesurada que això suposaria seria incalculable. Segons les últimes dades accessibles (actualitzats el gener de 2025), el territori autònom danès compta amb més de 1.100 llocs minerals identificats. En paral·lel, només existeixen dues mines actives i a penes hi ha vuit llicències d’explotació en vigor.
Minerals molt difícils d’extreure
No en va, alguns científics han arribat a afirmar que, en termes d’extracció minera, Groenlàndia és un entorn encara més complex que la Lluna: el 80% de la seva extensió està coberta per una capa de gel que pot aconseguir diversos quilòmetres de gruix. Així ho corrobora Santiago Giralt, investigador del CSIC i director del Geociències Barcelona. En aquests moments es troba preparant la seva següent campanya en terres groenlandeses, feia on partirà a l’abril. «Per a accedir als recursos que hi ha sota el gel, primer cal llevar-lo tot, i caldria ficar-lo en algun lloc. En l’escenari que fóssim capaços de fondre’l, això suposaria que el nivell de la mar pujaria sis metres. Cap port del món seria capaç d’aguantar-lo», indica.
Giralt recorda també que les dures condicions meteorològiques pròpies d’aquest entorn («temperatures de fins a -50 graus i vents de més de 100 quilòmetres per hora», recorda), fan inviable poder sostenir una explotació minera durant tot l’any. «És l’alt Àrtic, allí només hi ha sol durant sis mesos», afegeix. I per a reforçar la seva tesi posa l’exemple del Canadà, l’estat amb nombre més alt d’empreses mineres i que compta amb una part del seu territori amb condicions molt similars a Groenlàndia, tant en qüestió de clima com de disponibilitat de terres rares o metalls crítics: «També és una zona rica en recursos i no l’estan explotant pràcticament res. Per què serà?», subratlla.
Una altra de les característiques que eleven el valor de Groenlàndia per als científics és que es comporta, en essència, com un laboratori de l’escalfament global en viu i en directe. Santiago Giralt, que dedica la seva recerca al disseny de models climàtics, considera que el coneixement que s’extreu del seu fred entorn és fonamental: «Una de les qüestions que més ens interessa és veure què està passant allà dalt per a entendre els fenòmens extrems que arriben aquí, a la península Ibèrica», explica.
No obstant això, la incertesa global posa en seriosos destrets la seva labor. «Si els EUA es fa amb el territori, pot posar les regles que vulgui, podria vetar l’entrada als científics europeus. Col·legues estatunidencs han sofert en les seves carns com es va retallar el finançament de la qual disposaven a zero d’un dia per a l’altre perquè Trump els va dir que el canvi climàtic era mentida», denúncia, encara que al seu torn confia que, en aquesta ocasió, i després de l’ocorregut en el Fòrum de Davos, el president estatunidenc no pugui complir les seves amenaces.
Tot això porta a pensar als experts que l’extracció de petroli, minerals i metalls és només una excusa de l’inquilí de la Casa Blanca per a ocultar els seus veritables propòsits. En concret, el control del pas del nord-oest, la ruta marítima estratègica que voreja el Canadà i Groenlàndia i connecta l’Àrtic i el Pacífic a través de l’oceà Índic. El mateix que Trump aspira a tancar als vaixells procedents de la Xina.
«Escurçarien temps, estalviarien combustible i no dependrien de Suez o Panamà. Els Estats Units vol evitar així que els xinesos es facin amb el mercat europeu i el nord-americà», conclou Giralt.
D’aquesta manera, les veritables raons de les ànsies nord-americanes consistirien a controlar les noves rutes que s’obren a causa de la fosa de l’Àrtic, abans impracticables i ara cada vegada més navegables.
