Suècia, el país sense deixalles que n’importa per crear energia
El país nòrdic ha aconseguit un nivell tan alt de reciclatge que s’ha quedat sense escombraries; per això, n’importa d’altres països per generar electricitat, amb un sistema que demostra la utilitat dels residus i la seva condició de primera matèria per transformar-se en energia
Suècia ha aconseguit el prodigi de reciclar gairebé el 100% dels seus residus a través d’ambicioses polítiques de reutilització i també gràcies a una cultura social de la qual Espanya encara està molt allunyada. Al mateix temps, però, és un país que aconsegueix generar una important quantitat d’electricitat a partir de les escombraries. Com és possible si gairebé no hi ha deixalles? La resposta és senzilla: a través de la importació de residus des d’altres països europeus, que paguen a Suècia perquè se’ls quedi.
Aquest peculiar sistema permet al país escandinau generar electricitat per al 10% de les seves llars, mentre que més del 50% de les cases reben calor amb aquest sistema. Fa dècades que Suècia fa servir aquesta fórmula; no és un assaig ni un experiment del present.
Cada any, milions de tones de residus urbans procedents de països com Noruega, Regne Unit i Itàlia es transformen en electricitat i calor dins de les llars sueques. Suècia importa aquestes escombraries procedents d’aquests països estrangers perquè el seu nivell de reciclatge ja arriba al 99% i els abocadors pràcticament han desaparegut del mapa. Tot es recicla.
Aquesta situació contrasta amb la d’Espanya. Segons dades recents, el nostre país recicla aproximadament el 35% dels seus residus totals, quan l’objectiu que va implantar la unió europea era del 50% per abans del 2025. Per aquest motiu, la UE ja ha cridat l’atenció a Espanya i també per aquesta raó el Govern ha decidit impulsar el sistema de devolució, dipòsit i retorn (SDDR), per tornar els envasos a la botiga on s’han comprat, sistema que eleva molt considerablement les taxes de recuperació.
El 2017 Suècia es va enfrontar a una gran escassetat d’escombraries que va obligar a adquirir prop de 800.000 tones als seus veïns nòrdics, sobretot a Noruega, pel fet que el model suec (amb el sistema de retorn d’envasos, per exemple) ha provocat una dràstica reducció en la quantitat de residus que genera anualment cada suec: mitja tona per càpita davant la mitjana de sis tones de la resta d’Europa.
El 2024, el país va rebre 3.860.000 tones de residus importats, xifra que ha anat creixent des del 2010, paral·lelament al tancament d’abocadors a Europa i a l’augment de la incineració amb recuperació d’energia.
El 2022 es van tractar 20,2 milions de tones de residus domèstics, de les quals 6,68 milions (33%) es van usar com a combustible en plantes de cogeneració. Segons l’associació nacional Avfall Sverige, encarregada del procés, si el flux de residus importats es reduís, les plantes podrien funcionar amb biomassa o altres combustibles.
La clau és econòmica i logística: Suècia no compra escombraries perquè en necessiti, sinó perquè altres nacions paguen per desfer-se’n, i el país nòrdic disposa d’una xarxa de plantes molt eficient per processar-la.
Les instal·lacions on es cremen les escombraries s’anomenen kraftvärmeverk, centrals de cogeneració que produeixen electricitat i capturen la calor residual per alimentar les xarxes de calefacció urbana. Hi ha 30 d’aquestes centrals repartides per tot el territori.
Per tant, també hi ha un benefici econòmic. El 2013 les empreses sueques van ingressar uns 798 milions de corones sueques (75 milions) per incinerar residus estrangers. Amb quantitats similars de material importat, aquesta xifra ja puja avui a més de 1.000 milions de corones a l’any (94 milions d’euros).
El model suec té una virtut afegida, que no és pas menor. En obligar els països exportadors a pagar per les escombraries, es crea una pressió econòmica per reduir-la i reciclar-la millor, a fi de rebaixar aquest cost econòmic.
Encara que el model no està, ni de bon tros, exempt d’emissions, Suècia demostra que les escombraries es poden convertir en energia i en un recurs econòmic, convertint-se en un exemple de circularitat. Es tracta d’aprofitar allò que sembla un malbaratament, però, en canvi, és matèria primera per obtenir energia.
La clau de l’èxit suec
Però, al marge de tot això, com aconsegueix aquesta nació escandinava un percentatge tan elevat de reciclatge? El procés comença en l’educació a les escoles, ja a primerenca edat, quan s’inculca als més joves la importància de la reducció, la reutilització i el reciclatge, per aquest ordre. El suec minimitza la generació de residus, però quan aquests es produeixen, hi ha una selecció a casa molt més variada que a Espanya. Allà, els residents tenen contenidors per a moltes més coses (diferenciant fins i tot el paper del cartró) que al nostre país.
A més, cada barri compta amb una veritable estació de residus, un petit local amb contenidors per a una gran diversitat de fraccions: bombetes, piles, residus de menjar (que es convertirà en biogàs), metall, envasos de plàstic, vidre transparent i vidre no transparent, tetrabrics, escombraries electròniques, roba, sabates...
Cal tenir en compte, a més, que ja el 1984 Suècia va posar en marxa el sistema SDDR de devolució d’envasos a la botiga, una iniciativa que, en principi, hauria d’entrar en vigor a Espanya a finals d’aquest any, encara que és possible que es demori per la complexitat de la seva implantació. Mitjançant aquesta fórmula, només el 2024 es van recuperar a Suècia més de 2.800 milions d’envasos de begudes (uns 271 envasos per habitant), fet que suposa una taxa de retorn del 87,6%, vorejant l’objectiu del 90% que s’ha marcat el país. A Espanya, en canvi, el Ministeri per a la Transició Ecològica confirmava l’any passat que la taxa se situa en el 41,3%, molt lluny de l’objectiu del 70% que es va fixar el 2023.
Són dos models, espanyol i suec, que representen els dos extrems del reciclatge. Mentre que al nord són líders mundials i un exemple per al planeta, aquí el procés roman encallat en un nivell d’eficàcia molt mediocre, segons tots els experts.
Malgrat tot, impactes ambientals
El procés mitjançant el qual les escombraries de rebuig o resta permet generar electricitat és llargament conegut, i també funciona a Espanya, encara que molt lluny de les xifres sueques. En primer lloc, cal classificar els residus que arriben a les plantes de triatge, on un lector òptic classifica les bosses segons el color. Les que contenen plàstics s’envien a plantes de reciclatge, mentre que les restes orgàniques s’utilitzen per produir fertilitzants, compost i biogàs, que serveix com a combustible per als autobusos, per exemple. Per altra banda, les bosses blanques es destinen a incineració en un forn a 850 °C.
La calor generada en aquest procés s’empra per bullir aigua, el vapor de la qual mou una turbina que genera electricitat. Aquesta energia es fa servir en cases, centres educatius i va també a la xarxa de calefacció municipal. En concret, 250.000 llars s’abasteixen d’electricitat generada per les escombraries. Després de la incineració, aproximadament el 20% dels residus es transforma en cendres.
Segons les autoritats i empreses sueques que gestionen el procés, es produeix un estalvi en emissions, ja que l’energia que aporten quatre tones d’escombraries equival a la d’una tona de petroli, cinc de fusta o 1,6 de carbó. Es produeix, per tant, una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, ja que la crema de combustibles fòssils en produeix una quantitat encara més gran.
Ara bé, entitats espanyoles com el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) recorda que les tecnologies d’incineració amb recuperació d’energia són considerades per la directiva europea «com a sistemes d’incineració de residus, encara que es vulguin embellir o maquillar amb noves terminologies».
«Totes les instal·lacions de combustió generen gasos d’efecte hivernacle, com CO2, en grans quantitats, i d’altres encara més perillosos», assenyala Mercè Girona, representant de l’entitat.
A la pregunta de si són superiors els beneficis als perjudicis, Girona afirma que «els perjudicis són superiors en despesa energètica, creació de noves substàncies a la combustió, més tòxiques que els residus que hem incorporat als forns».
«D’un 30% a un 40% del pes dels residus que entren en el procés surt en forma de cendres, que són residus catalogats com a especials i que s’han de portar a instal·lacions de residus perillosos, i també les escòries han de rebre un tractament», afegeix.
