Reportatge
Tancament de camins públics: un abús en expansió
La caça, el turisme i altres activitats empresarials, però també propietaris particulars, estan privatitzant i tallant cada vegada més camins d’ús públic. Poques províncies tenen normatives per a preservar aquestes vies de manera eficaç, malgrat ser patrimoni de tots.
O. González/J. L. Ferrer
Els camins públics espanyols continuen reculant davant l’avenç de la privatització il·legal, la interrupció del lliure pas a través seu i el bloqueig arbitrari d’aquestes vies que, per definició, haurien de tenir garantida la protecció. També les vies pecuàries, que són els ancestrals itineraris usats pels ramaders per desplaçar els seus animals, com l’emblemàtic cas de la Mesta, es van veient arraconats per les pressions de propietaris particulars, empreses o normatives que afavoreixen sectors molt específics.
La Plataforma Ibèrica pels Camins Públics (PICP) agrupa nombrosos col·lectius de tota mena, lligats al camp i a la natura, que lluiten pel reconeixement i la protecció dels camins i vies pecuàries d’Espanya. L’entitat, molt activa en l’organització d’activitats i accions jurídiques davant de les administracions, reclama «accions concretes i mitjans per garantir el dret a l’ús públic d’aquestes vies i espais per a múltiples activitats socioeconòmiques del món rural, esportives, de passeig i del dret a gaudir del medi natural, de manera que la majoria de la ciutadania no vegi amenaçats o vulnerats els seus drets per l’activitat d’una elit que atempta contra la salut. Es refereixen, amb aquesta darrera al·lusió, a la caça que de vegades es realitza també en aquests camins i que, recentment, va provocar ferides per tret d’arma de foc en un atleta a Tomelloso (Ciudad Real).
Però no només és la caça la que amenaça aquests camins. També la construcció dels terrenys travessats per aquestes vies, la seva transformació en carreteres, el seu desmantellament per executar infraestructures o el tancament deliberat mitjançant tanques són algunes de les accions que van acabant amb aquest patrimoni públic i d’arrels de vegades ancestrals.
Manuel Trujillo, directiu de l’esmentada plataforma, destaca casos concrets, com el tancament d’antics llogarets complets. És el que ha passat a Valle de Manzanedo, a Burgos, on l’antic llogaret de Fuente Humorera ha vist tancat el seu camí públic, i el mateix passa amb Villaescusa de Palositos, a Conca, que té tancats els seus camins i vies pecuàries. Allí es realitza cada any una acció ludico-reivindicativa, la ruta de les flors, per recordar aquesta situació. També la Canyada Reial Soriana, una de les grans canyades que travessen Espanya, amb 75 metres d’amplada, està tancada al terme d’Hornachuelos (Còrdova) «amb la total inacció de la Junta d’Andalusia». Els casos apareixen arreu d’Espanya, assenyala l’entitat.
Camins ni tan sols registrats
El problema és que moltes vegades les administracions no tenen ni tan sols registrats els camins públics. Un estudi que està fent la PICP demostra que «prop del 80% dels municipis a Andalusia no tenen inventari aprovat, i en àrees com Sierra Morena poden estar tancats el 75% dels camins», assenyala Trujillo. La Plataforma A Desalambrar (una altra entitat que lluita per aquestes vies) organitza marxes mensuals des del 2001 per demanar que s’obrin aquests camins i vies pecuàries.
«Hi ha sobretot dos tipus de camins: les vies pecuàries, la gestió de les quals correspon a les comunitats autònomes, i els camins municipals, que corresponen als ajuntaments. En el primer cas, hi ha la llei de vies pecuàries de 1995 i en la majoria de comunitats autònomes lleis pròpies, i en el cas dels camins només hi ha lleis específiques a Extremadura, Mallorca i Menorca, però estan coberts per les diferents lleis del patrimoni de les administracions públiques o les lleis de règim local. En tots els casos es garanteix que són elements de domini públic, i que estan protegits davant d’usurpacions i han d’estar oberts. El problema és que la majoria no es fan complir», assenyala el directiu de la PICP.
Inacció de l’Administració
En el cas de les vies pecuàries, «el problema és la inacció de les comunitats a l’hora d’exercir la seva capacitat de delimitació (dir exactament on són) i recuperació (deixar el terreny de les vies pecuàries obert). Es compten amb els dits les vies pecuàries que s’han obert per exemple a Andalusia», afegeix.
Tot i això, pitjor és encara la situació dels camins públics. «La llei diu que tots els ajuntaments han de tenir el seu inventari de camins, és a dir, han de saber quins són els camins, quin és el recorregut, i els han de tenir transitables. Però a la pràctica la gran majoria no en té, és a dir, els mateixos ajuntaments no saben quins són els seus camins», assenyala Manuel Trujillo.
Una excepció a aquesta desídia sembla ser la província de Màlaga, la Diputació de la qual va escometre el 2009 l’Inventari de Camins d’Ús Públic, que inclou plànols, fitxes i una aplicació web. De forma gradual es van anar realitzant els inventaris dels diferents municipis i a principis del 2022 tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants tenien ja el seu propi llistat, cosa que representa milers de camins.
Els inventaris de Màlaga s’han portat a terme a partir de la documentació històrica de l’Institut Geogràfic Nacional, plànols cadastrals de diferents dates, imatges aèries i ortofotografies, tot plegat amb reunions amb responsables municipals i visites sobre el terreny per contrastar la informació i documentar l’estat actual dels diferents trams.
La Plataforma Ibèrica pels Camins Públics reclama, davant d’aquesta situació, que simplement «es posin els mitjans per complir les lleis». En el cas dels camins, es considera urgent que s’aprovi una llei nacional que faciliti la col·laboració entre administracions per garantir un catàleg de tots els camins d’Espanya i també reobrir els que estan tancats. També demanen que cada ajuntament elabori el seu propi catàleg, amb l’ajut de les diputacions provincials si és possible, i s’impliquin a reobrir camins ocupats.
