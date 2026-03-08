Reportatge
L’Amazònia cau en mans del crim organitzat
La gran selva amazònica no sols és arrasada per activitats emparades en la llei, sinó també (i cada vegada més) per trames delictives que s’apropien il·legalment de gegantesques extensions de terreny per a buscar or, talar boscos o criar bestiar per a l’exportació.
Lluny de ser activitats marginals relacionades amb economies de subsistència o dependents de xarxes locals d’escàs abast, els crims ambientals que es cometen en la Amazònia s’han convertit en una estructura criminal d’àmbit internacional i altament organitzada, comparable a les grans activitats il·legals del planeta. Segons una recerca de la Coalició per a la Responsabilitat Financera i la Transparència Corporativa (FACT Coalition), amb seu a Washington, aquests delictes s’estan professionalitzant i propagant en l’àmbit internacional amb gran rapidesa.
Aquesta organització estatunidenca, que investiga i divulga les il·legalitats derivades dels sistemes financers i econòmics, assenyala que la desforestació il·legal, la mineria il·lícita d’or, el trànsit de vida silvestre i la pesca il·legal formen ja part d’un mercat global que genera fins a 281.000 milions de dòlars anuals i, la qual cosa és pitjor, creix gairebé tres vegades més ràpid que l’economia legal.
És precisament als països amazònics, com el Brasil, l’Equador, el Perú o Colòmbia, on la relació entre crim organitzat i destrucció ambiental es manifesta amb particular cruesa.
Aprofitant els buits legals
A més, aquestes xarxes criminals empren mètodes jurídics sofisticats. En comptes d’actuar al marge del sistema, han après a usar les llacunes legals: àrees protegides que només ho estan sobre el paper, normatives i lleis febles, sistemes financers opacs i cadenes de subministrament globals que permeten blanquejar productes il·legals fins a convertir-los en mercaderies aparentment legítimes.
La mineria il·legal d’or és un dels casos més il·lustratius del crim organitzat a la regió amazònica. En països com Colòmbia i el Perú, l’extracció il·legal d’aquest mineral genera avui més ingressos per als grups criminals que el tradicional tràfic de drogues.
La raó és que l’or il·legal sofreix un nivell de persecució penal més suau que el de la cocaïna, els seus preus són molt més elevats i pot integrar-se amb relativa facilitat al comerç legal a través de nombrosos sistemes fiscals o jurídics. Segons un informe de FACT Coalition, prop del 80% de l’or exportat des de Colòmbia cap als Estats Units tindria origen il·legal, mentre que el Perú concentra gairebé la meitat del comerç il·lícit d’or a Amèrica Llatina.
Aquesta mecànica delictiva no sols accelera la desforestació i la contaminació de rius amazònics, sinó que també impulsa la violència, la corrupció i la impunitat. Comunitats indígenes i poblacions rurals queden atrapades entre economies il·legals, presència armada i Estats incapaços d’exercir control efectiu. La mineria il·legal avança dins de territoris indígenes i àrees protegides, finançant estructures criminals que diversifiquen les seves activitats cap a altres delictes ambientals i no ambientals, des del tràfic de persones fins a la rentada d’actius, segons recull el portal Infobae.
En aquest context, defensar la naturalesa s’ha tornat una activitat d’alt risc: Amèrica Llatina continua sent la regió més perillosa del món per als defensors ambientals, amb desenes d’assassinats cada any.
No obstant això, la Amazònia no és un cas aïllat en el planeta, sinó que forma part d’un patró global. Recerques de WWF i la Environmental Investigation Agency mostren que els delictes ambientals constitueixen ja la tercera activitat criminal més elevada transnacional, només per darrere del narcotràfic i la falsificació. Aquestes economies il·lícites operen a través de xarxes sofisticades que creuen múltiples jurisdiccions, combinen delictes ambientals amb financers i se sostenen gràcies a la complicitat —activa o passiva— d’actors del sistema legal, inclosos intermediaris financers, empreses, funcionaris corruptes i buits en la supervisió estatal, afegeix Infobae.
La carn il·legal arriba a Espanya
Un altre exemple és el de l’ocupació de terres i posterior desforestació per a criar bestiar destinat a obtenir carn. Sovint això es fa de manera il·legal i aquesta carn, a més, acaba arribant a Espanya i a la resta d’Europa.
Un informe elaborat per l’organització de drets humans Human Rights Watch ha revelat la impunitat amb la qual actuen els ramaders il·legals en la Amazònia brasilera i com aquesta activitat clandestina continua ocupant cada vegada més superfície de selva, que és prèviament desforestada.
Els indígenes que viuen en aquests llocs són expulsats i desallotjats, de manera il·legal i sovint violenta, sense que les autoritats intervinguin per a evitar-ho.
L’expansió incontrolada d’explotacions il·legals a la regió de Pará ha devastat territoris com l’assentament Terra Nossa i el territori indígena Cachoeira Seca. L’absència de controls efectius sobre la cadena de subministrament de la empresa càrnia més elevada del món, JBS, exposa a la Unió Europea al risc d’importar productes associats a desforestació i violacions de drets humans.
En Terra Nossa, la invasió de ramaders il·legals ha anat acompanyada de violència contra la població autòctona, segons assenyala l’informe. Per a 2023, el 45,3% de les 150.000 hectàrees de l’assentament s’havia transformat en pasturatges, i un cens del 2016 va mostrar que el 78,5% de l’àrea estava ocupada de manera il·legal. Malgrat comptar amb aquestes dades, les autoritats no han implementat mesures efectives de desallotjament i analitzen dividir l’assentament, una decisió que, segons Human Rights Watch, perpetuaria la impunitat dels qui cometen delictes ambientals.
D’altra banda, en el territori indígena Cachoeira Seca, habitat pel poble Llaurés, la situació és igualment greu. L’ocupació per ranxos il·legals de 733.000 hectàrees ha reduït la fauna i els productes del bosc. En 2024, Cachoeira Seca va ser el territori indígena amb major superfície desforestada de tota la Amazònia brasilera.
Davant aquest escenari, els avanços normatius internacionals han estat limitats i fragmentaris. Segons la Environmental Investigation Agency, les lleis actuals manquen de definicions comunes, sancions homogènies i mecanismes robustos de cooperació internacional que permetin perseguir no sols els executors locals, sinó als beneficiaris finals i a les estructures financeres que sostenen aquestes economies il·lícites.
La UE ha aprovat la seva normativa contra la ‘desforestació importada’ precisament per a evitar que arribin aquí productes obtinguts d’aquesta manera. Però la norma ha estat tan diluïda respecte a la seva redacció inicial que hi ha dubtes sobre la seva efectivitat.
L’entitat FACT Coalition insisteix que la clau per a revertir aquesta perillosa espiral delictiva no radica únicament a ampliar àrees protegides o reforçar la vigilància territorial, sinó a seguir el rastre dels diners. Sense mesures efectives contra la rentada d’actius, sense transparència sobre els beneficiaris reals d’empreses i sense controls estrictes en els mercats de destí, els delictes ambientals continuaran sent una opció racional per al crim organitzat. Des d’aquesta perspectiva, la Amazònia s’ha convertit ja en un laboratori on es posa a prova la capacitat del sistema internacional per a enfrontar economies il·lícites que operen a escala global.
