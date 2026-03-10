Medi ambient
Què és la marea blava que cobreix platges de la Costa Brava? Així són les 'falses' meduses que arrosseguen els corrents i el vent
La seva aparició no és cap anomalia ni cap senyal d'alarma, sinó la conseqüència d'una combinació entre biologia i meteorologia
La seva presència ajuda a entendre com es mouen els vents i les masses d'aigua superficials
Sant Coll
Les barquetes de Sant Pere, les Velella velella, solen fer-se visibles en aquesta època de l'any perquè la primavera afavoreix les grans acumulacions d'aquests organismes a la superfície del mar i, quan coincideixen vents de mar cap a terra i corrents superficials favorables, acaben varant massivament a la costa. És un fenomen natural típic dels mesos primaverals en diversos punts del Mediterrani i d'altres mars temperats.
Tot i que sovint es confonen amb meduses, no són meduses pròpiament dites. Les Velella velella són cnidaris de la classe dels hidrozoos, parents de les meduses, els coralls i les anemones. De fet, cada 'barqueta' és una colònia d'organismes especialitzats que treballen conjuntament com si fossin un sol individu. La seva característica més visible és la petita vela translúcida que sobresurt del cos blau, i que els permet desplaçar-se impulsades pel vent sobre la superfície marina.
La seva aparició, per tant, no és cap anomalia ni cap senyal d'alarma: és la conseqüència d'una combinació entre biologia i meteorologia. Viuen a la pel·lícula superficial del mar, en el que es coneix com a comunitat neustònica o pleustònica, i depenen totalment dels corrents i del vent. Quan aquests factors canvien i empenyen cap a la costa, milers d'exemplars poden arribar de cop a les platges, també a les de l'Alt Empordà.
Paper ecològic important
Pel que fa a la seva utilitat per a la natura, les barquetes de Sant Pere tenen un paper ecològic important. S'alimenten de zooplàncton, ous de peix i petites larves, i formen part de la cadena tròfica de la superfície marina. Al seu torn, serveixen d'aliment a altres organismes i contribueixen al funcionament d'aquest ecosistema flotant tan poc visible per als humans. A més, la seva presència ajuda a entendre com es mouen els vents i les masses d'aigua superficials.
També s'ha descrit que mantenen una relació de simbiosi amb algues microscòpiques, que els aporten part de l'energia, de manera similar al que passa amb altres cnidaris. Això reforça encara més el seu paper dins de l'equilibri ecològic del mar obert.
Ara bé, quan surten de l'aigua i queden acumulades sobre la sorra, la imatge pot passar de curiosa a desagradable en poques hores. En morir, aquestes masses de Velella velella entren en descomposició i, com qualsevol acumulació de matèria orgànica marina, poden desprendre una olor molt intensa. A més d'embrutar visualment la platja, la seva putrefacció converteix un fenomen natural espectacular en una molèstia evident per als banyistes i passejants. Això és coherent amb el fet que les grans varades aporten quantitats importants de matèria orgànica a la línia de costa.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt