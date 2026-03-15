Crisis climàtica
L’expansió d’espècies d’arbre més fràgils posa en perill els boscos
Una recerca demostra que el canvi en la composició de les masses forestals les fa menys eficaces per a emmagatzemar carboni.
Els boscos de tot el món s’estan transformant silenciosament, i no per a millor. Una recerca global sobre milers d’espècies diferents d’arbres ha demostrat que els boscos s’estan tornant més uniformes, dominats cada vegada més per arbres de creixement ràpid, mentre que els de creixement lent i gran longevitat estan desapareixent. Són precisament aquestes espècies més lentes les que actuen com a columna vertebral dels ecosistemes forestals, emmagatzemant carboni, estabilitzant els entorns i sustentant complexes xarxes de vida, especialment a les regions tropicals, on la biodiversitat és major.
No es tracta ja només de la desforestació massiva que sofreixen els boscos, sinó de com estan canviant les espècies que els integren. La recerca demostra que molts ecosistemes forestals s’estan tornant més uniformes, perdent biodiversitat i tornant-se per això menys resilients. Aquestes troballes provenen d’un ampli estudi internacional publicat en la revista Nature Plants. La recerca va revelar una cosa inquietant: les espècies d’arbres de creixement ràpid són cada vegada més dominants, impulsades sovint (però no sols) per la indústria fustera a la qual interessa una producció abundant en poc temps. Al mateix temps, els arbres de creixement més lent amb característiques especialitzades es troben en risc cada vegada major de declivi o fins i tot extinció. Jens-Christian Svenning, de la Fundació Nacional Danesa de Recerca, en la Universitat d’Aarhus, i autor principal de l’estudi, afirma que aquesta tendència és «profundament preocupant».
Acàcia, eucaliptus, àlber i pi
Les espècies més amenaçades són els arbres de creixement lent que creixen en entorns estables. Segons Svenning, aquestes espècies solen tenir fulles gruixudes, fusta densa i una llarga vida útil, i són especialment comunes en els boscos tropicals i subtropicals humits. «Constitueixen la columna vertebral dels ecosistemes forestals i contribueixen a l’estabilitat, l’emmagatzematge de carboni i la resiliència al canvi», afirma Jens-Christian Svenning.
Si el canvi climàtic i l’explotació forestal continuen en els nivells actuals, és probable que els boscos afavoreixin als arbres de creixement ràpid amb fulles més lleugeres i menor densitat de fusta. Aquestes característiques permeten un creixement ràpid en períodes curts. Exemples d’aquestes espècies són l’acàcia, l’eucaliptus, l’àlber i alguns pins. «Encara que aquestes espècies s’estableixen i creixen bé, són més vulnerables a sequeres, tempestes, plagues i pertorbacions climàtiques. Això fa que els boscos siguin menys estables i menys eficaços per a emmagatzemar carboni a llarg termini», afirma Jens-Christian Svenning.
«El canvi climàtic provocat per l’home, la desforestació per a infraestructures, la silvicultura intensiva, la tala i el comerç mundial d’espècies arbòries influeixen. Els arbres de creixement ràpid solen ser promoguts activament perquè produeixen fusta o biomassa ràpidament. No obstant això, ecològicament, solen ser fràgils i més propensos a les malalties», explica Wen-*Yong Guo, primer autor de la recerca també destaca la creixent expansió d’espècies arbòries naturalitzades, és a dir, arbres originaris d’altres llocs, però que ara creixen de manera silvestre en noves regions. Aquests arbres rares vegades reemplacen les funcions ecològiques de les espècies natives.
