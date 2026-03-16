Estudi científic
Les restes de pesticides, fàrmacs i productes químics envaeixen els oceans: les costes concentren fins a una cinquena part de la pol·lució
Un estudi de la Universitat de Califòrnia Riverside destaca la presència de 248 substàncies químiques artificials a l'aigua de mar, amb concentracions més altes a prop de les zones costaneres
Valentina Raffio
Els oceans del planeta no només contenen organismes marins i substàncies naturals. També estan cada vegada més impregnats de productes químics creats per l'ésser humà. Un estudi publicat a la revista científica 'Nature Geoscience' revela que restes de pesticides agrícoles, medicaments i productes industrials han passat a formar part de l'aigua del mar d'una manera molt més significativa del que es pensava. L'anàlisi, de fet, indica que a les zones pròximes a la costa aquests contaminants poden representar fins a una cinquena part de l'anomenada matèria orgànica dissolta, un conjunt de molècules orgàniques microscòpiques que circulen a l'aigua i exerceixen un paper clau en el funcionament dels ecosistemes marins i en el cicle global del carboni. I que, a causa de la irrupció d'aquesta pol·lució, podrien patir danys encara difícils d'estimar.
La investigació, liderada pel científic Daniel Petras, de la Universitat de Califòrnia Riverside, se centra en l'anàlisi de dades procedents de nombrosos estudis previs per avaluar la presència de compostos sintètics a l'aigua marina. En total, els investigadors van reunir 21 conjunts de dades públiques sobre carboni orgànic dissolt que incloïen unes 2.315 mostres d'aigua de mar. Aquestes mostres procedien d'una gran varietat d'entorns marins, des de zones costaneres i esculls de coral fins a regions de mar obert, repartides per tres grans conques oceàniques com són el Pacífic, l'Índic i l'Atlàntic Nord. En examinar aquesta enorme base de dades mitjançant tècniques avançades d'anàlisi química, l'equip va poder identificar la presència d'almenys 248 substàncies químiques artificials diferents presents a l'aigua de l'oceà.
Els resultats mostren que, en aquests moments, els compostos sintètics representen un 2 % de la intensitat mitjana del senyal químic als mars del planeta. Els experts afirmen que les concentracions més elevades es van trobar en zones pròximes a la costa, on la mitjana de compostos químics podia arribar fins a un 20 % de la matèria orgànica dissolta, mentre que al mar obert la concentració tot just arriba a l'1 %. Aquestes dades, segons afirmen els especialistes, confirmen que moltes d'aquestes substàncies arriben a l'oceà des de fonts terrestres, com escorrenties agrícoles, descàrregues industrials o aigües residuals urbanes i abocades directament al mar.
Contaminació persistent
L'estudi també va permetre identificar diferències clares en el tipus de compostos presents segons l'entorn marí. Les substàncies químiques industrials, com és el cas dels compostos relacionats amb plàstics o ingredients de productes de cura personal, es van detectar en pràcticament tots els ambients analitzats, fins i tot en regions de mar obert situades lluny de les zones habitades. Aquesta troballa suggereix que alguns d'aquests compostos tenen una gran persistència ambiental i poden viatjar llargues distàncies a través de corrents oceànics. Per contra, els pesticides i els productes farmacèutics es van trobar amb més freqüència a prop de les costes, on el seu origen està més directament vinculat a l'activitat humana, com l'agricultura o l'abocament d'aigües residuals.
Davant d'aquests resultats, els autors de l'estudi assenyalen que és necessari desenvolupar programes de monitoratge a gran escala que permetin seguir la presència i l'evolució d'aquests compostos als oceans de manera sistemàtica. En aquest sentit, els experts afirmen que un seguiment continu en diferents zones de l'oceà ajudaria a identificar quines substàncies estan augmentant, com es transporten a través dels corrents marins, quant de temps romanen al medi ambient i, sobretot, els seus efectes sobre els ecosistemes marins, microorganismes i peixos. "Comprendre com aquestes substàncies estan modificant la química de l'oceà i la seva biodiversitat serà clau per anticipar els riscos ambientals associats al creixent ús mundial de compostos sintètics i per dissenyar polítiques que en redueixin l'impacte", conclou el treball.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues