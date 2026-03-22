Un decret per a protegir el bosc submarí del Mediterrani
Entra en vigor a Espanya la norma que prohibeix fondejar sobre praderies de posidònia i obliga a reposar sobre la riba les acumulacions que es formen amb fulles seques
El Govern central ha fet un important pas per a la conservació de les praderies submarines de Posidònia oceànica i de Cymodocea nodosa, dues espècies de plantes fonamentals per a la biodiversitat del Mediterrani i per a la captació de CO₂. Encara que algunes comunitats autònomes, com les Balears, han legislat ja pel seu compte per a preservar aquestes espècies en els seus fons, el nou decret nacional empara a totes les praderies existents al Mediterrani espanyol.
El fondeig d’embarcacions sobre aquests boscos submarins queda definitivament prohibit i per orientar als patrons dels vaixells s’haurà d’actualitzar periòdicament la delimitació cartogràfica de les praderies, segons preveu el decret.
La norma regula també els llocs i les condicions en què poden crear-se zones de fondeig ecològic, mitjançant boies que no afectin aquestes espècies.
Queda prohibit, a partir d’ara, executar obres en aquestes praderies submarines, incloent-hi l’estesa de cables, la col·locació de canonades per a abocaments, gasoductes i oleoductes, infraestructures portuàries, dragatges o extracció de sorra, instal·lació d’energies renovables i regeneració de platges per sota de la cota de plenamar.
Reposició dels arribatges
Un dels aspectes més destacats del decret és que preserva les acumulacions de posidònia seca que es formen en la riba i que són fonamentals per a evitar la pèrdua de sorra durant els temporals. La norma permet retirar aquests arribatges només amb permís administratiu i únicament durant la temporada turística d’estiu, però en aquest cas les restes han de ser emmagatzemades i conservades en un lloc adequat per tornar després a dipositar-los en el seu emplaçament original.
El decret, ja publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), contempla també la necessitat de realitzar un seguiment periòdic de l’estat de conservació de les praderies de Posidònia oceànica i de Cymodocea nodosa al mar Mediterrani per anar monitorant tant les seves condicions naturals com el seu avanç o retrocés.
L’incompliment de les mesures previstes per a la protecció d’aquestes fanerògames porten aparellades sancions per als infractors, que coincideixen amb les previstes en la llei 42/7 de Patrimoni Natural i la Biodiversitat, que preveu multes d’entre 100 i dos milions d’euros, depenent de la gravetat dels fets.
