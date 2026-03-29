En perill crític
El tràfic il·legal d’anguiles està rematant l’espècie
Per si no tingués suficients problemes l’anguila a l’Estat, les seves cries s’han convertit en l’objectiu de grans xarxes d’exportació
Espanya està a un pas de quedar-se sense anguiles, una espècie les poblacions de la qual s’han desplomat un 90% des dels anys vuitanta. En el conjunt del planeta està catalogada com en perill crític d’extinció, el màxim nivell d’amenaça, previ a la seva total desaparició. Malgrat això, el Govern espanyol no ha pogut encara incloure-la en el seu catàleg d’espècies en perill, a causa de l’oposició d’algunes autonomies, la qual cosa, segons els experts, no fa sinó agreujar encara més la situació.
Però, per si no n’hi hagués prou, cada vegada sorgeixen més denúncies sobre el tràfic il·legal de les angules (les cries de l’anguila) cap a països asiàtics. Xarxes de crim organitzat treuen d’Espanya i altres països aquests exemplars camuflats en maletes o falsificant la documentació per a portar-les a granges d’engreixament a Àsia, on un sol quilo d’angules pot produir més d’una tona d’anguiles adultes. El seu preu pot aribar a ser d’entre els 5.000 i els 6.000 euros el quilo.
Fa escassos dies, la Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa desmantellaven una d’aquestes xarxes il·legals en una operació en la que es van confiscar 445 quilos d’angules. Es tractava de pescadors furtius que actuaven entre el sud de França i el País Basc eludint totes les normatives i controls.
Exportació prohibida
A Europa, el conveni CITIS de comerç d’espècies protegides prohibeix categòricament exportar aquest animal fora del continent.
L’anguila no es cria amb èxit en captivitat, per la qual cosa no hi ha piscifactories on obtenir exemplars d’aquesta espècie. Totes procedeixen del medi natural. En portar les cries a Àsia, el que busquen aquestes xarxes il·legals és mantenir-les en granges d’engreixament fins que aconsegueixen l’edat adulta.
Fins ara, aquestes granges d’engreixament a Àsia es proveïen de l’espècie japonesa d’anguila, però aquesta variant també està patint una dràstica caiguda de les seves poblacions en les últimes dècades, la qual cosa ha dirigit les mirades dels traficants cap a l’anguila europea, si bé també estan agonitzant en tot el continent.
Mentre això succeeix, sorgeixen iniciatives privades que tracten de conscienciar a la població sobre la gravetat de la situació. D’aquesta manera, destacats xefs internacionals amb estrelles Michelin, entre ells una desena d’espanyols, han decidit eliminar aquesta espècie dels seus menús per a no contribuir a la seva total desaparició.
«La gastronomia no pot avalar el col·lapse de la biodiversitat. Posaríem carn d’os panda en els nostres menús? Doncs l’anguila està més amenaçada que el panda», declarava recentment a Euronews el exchef francès amb tres estrelles Michelin Olivier Roellinger.
Roellinger ha llançat la campanya «Anguille?, non merci» (Anguilla? No, gràcies), juntament amb l’ONG francesa Ethic Ocean. La iniciativa ha rebut el suport de diversos milers de xefs de renom, entre ells Thierry Marx i Mauro Colagreco, així com d’associacions de restaurants com Relais & Châteaux. Altres organitzacions com a Euro-Toques han adoptat mesures similars.
A Espanya, 10 xefs amb estrelles Michelin, inclosos Andoni Luis Aduriz, Joan Roca i Yolanda León, van recolzar recentment la mateixa postura.
Mentre el Govern espanyol ha anunciat que tornarà a intentar incloure l’anguila en el seu catàleg d’espècies amenaçades, els científics no deixen de demanar mesures. En 2023, 300 investigadors d’universitats i centres científics signaven un manifest demanant a les administracions espanyoles i europees el cessament total de l’explotació de l’espècie. Aquests científics assenyalaven que només una veda total pot portar esperances per a l’anguila.
Com va afirmar dies passats la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, «si no actuem de pressa, no hi haurà res a salvar».
