Uns ocellsque ajudena controlarles plagues
j. l. f.
Encara que els científics han constatat que escoltar el simple cant dels pardals ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones, els beneficis d’aquesta espècie van molt més enllà. Atès que s’alimenten d’una gran varietat d’insectes, aquests ocells són d’inestimable ajuda per al control de plagues, per la qual cosa en molts casos eviten recórrer als problemàtics pesticides. A més a més, i atès que també consumeixen fruits de plantes, el pardal és un eficaç dispersor de llavors, facilitant així la varietat dels ecosistemes.
El pardal comú dona, per tant, valuosos serveis ecosistèmics, igual que moltes altres espècies d’ocells igualment en declivi, la qual cosa compromet seriosament l’equilibri ecològic.
Canvis que els espanten
El pardal és un ocell sedentari, per la qual cosa les causes del seu declivi estan molt unides al seu entorn immediat. Així, en el cas del medi rural, podria estar associat a la intensificació agrària, a l’utilització abusiva de plaguicides o al seu despoblament generalitzat.
A les ciutats, la pèrdua de poblacions pot estar vinculada a l’electromagnetisme generat per la multitud d’antenes que ens envolten, a la contaminació, a l’augment de la depredació i a la competència amb espècies invasores. També existeix una creixent dificultat per a trobar aliment, especialment en època de cria, quan els pollets precisen l’aportació proteínica de larves i insectes. A això s’afegeix, segons SEU, l’escassetat de zones verdes i de llocs per a nidificar: els pardals solen instal·lar-se en buits d’edificacions humanes o de velles branques d’arbre i, en l’actualitat, els edificis de nova construcció són cada vegada menys amigables i totes les branques velles d’arbre dels nostres parcs són retirades per a evitar problemes amb el públic.
