Medi ambient
L’alga asiàtica s’estén sense control per les costes espanyoles
Una nova amenaça per a la biodiversitat marina s’expandeix de forma accelerada, afectant també la pesca i el turisme
L’alga asiàtica (Rugulopteryx okamurae) és una espècie invasora, procedent de l’Orient Llunyà, que s’està apoderant amb gran rapidesa de les costes espanyoles, tant atlàntiques com mediterrànies. Es tracta d’una espècie que creix amb agressivitat, matant els organismes submarins autòctons, com la posidònia, i omplint les ribes amb enormes acumulacions de material orgànic.
Un exemple del seu poder invasor el representen les costes de Cadis o Màlaga, on les platges han arribat a rebre en tan sols un dia 12 tones d’alga asiàtica, obligant els Ajuntaments afectats a invertir centenars de milers d’euros per a la seva retirada. Però també ha estat detectada a Euskadi i molts altres punts de la costa cantàbrica, així com a Granada, Almeria, Alacant o Barcelona. Els experts creuen que tota la costa mediterrània i cantàbrica presenta les condicions idònies per a la seva implantació. La seva àrea original es troba al voltant del Japó i Corea, així com algun altre país de la zona.
La preocupació és màxima, perquè es tracta d’una espècie que amenaça a la posidònia (important font de captura de CO₂ i focus de biodiversitat), així com a la pesca artesanal i al turisme.
«El risc de l’alga asiàtica és que colonitza els ecosistemes marins i desplaça les espècies autòctones, mentre que en l’àmbit econòmic afecta la pesca, perquè quan creix massivament s’embolica a les xarxes», explica la doctora en Ciències Químiques Mari Carmen Garrigós, de la Universitat d’Alacant.
Molt destructiva
Destrueix tot el que troba al seu pas. De fet, la seva capacitat citotòxica fa que pugui matar a altres espècies en menys de 24 hores.
A més, persones que han treballat en la manipulació dels arribatges de l’alga han patit picors a la cara i les mans, a causa de l’«arsenal químic» que presenta, més potent que el de les espècies autòctones.
La Rugulopteryx okamurae va arribar a Europa procedent d’Àsia en 2002 amb les aigües de llast dels vaixells. A Espanya, es va tenir coneixement de la seva presència a l’estret de Gibraltar en 2015 i ja s’inclou al Catàleg d’Espècies Exòtiques Invasores (EEI).
Espècie de gran resistència
Creix ancorada als fons marins, però també pot surar a la superfície. No depèn de la llum solar per a sobreviure, per la qual cosa és capaç de resistir llargs períodes en la foscor més absoluta. A més, la seva resistència no es veu afectada per la temperatura de l’aigua, pot reproduir-se tant en les càlides aigües del Mediterrani com en les fredes de l’Atlàntic.
Per si no n’hi hagués prou, a més de suportar condicions extremes, es reprodueix tant de manera sexual, mitjançant gàmetes, com a asexual, a través d’espores. Això implica que qualsevol petit fragment alliberat pot originar una nova planta, la qual cosa facilita encara més el seu creixement i expansió, segons explica Lorena Gándara, en la revista Mar, de l’Institut Social de la Marina.
El Centre d’Estudis Avançats de Blanes, del CSIC, assenyala a la seva web que l’alga asiàtica «ha mostrat un important potencial invasor, i que pot arribar a cobrir els fons de roca des de la superfície fins als trenta metres de profunditat, fins i tot creixent sobre altres algues i plantes marines. Pot provocar modificacions en els ecosistemes marins, alterant els hàbitats i desplaçant o fent desaparèixer espècies autòctones».
Aquest centre afegeix que les pèrdues econòmiques directes que aquesta espècie provoca en la pesca s’estimen actualment en més d’un milió d’euros anuals, i això sense incloure les tasques de neteja de les platges per l’arribada i el dipòsit de cúmuls vegetals.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès