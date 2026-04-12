El 2100, al 97% de països hi hauran més defuncions que naixements
j. l. f.
Davant dels pronòstics de l’ONU i nombrosos investigadors que preveuen un creixement sostingut en les pròximes dècades, el 2022 un grup de científics va anunciar que la població global podria haver arribat ja al seu pic màxim d’habitants. De fet, ja són diversos els estudis que anuncien un progressiu descens a partir d’ara. Una recerca de la Universitat de Washington publicat en The Lancet assenyala que la caiguda de naixements ja serà molt notòria per al 2050, però el 2100 el 97% dels països tindrà més defuncions que naixements.
El citat estudi assenyala que cada vegada hi haurà menys persones al món a partir dels pròxims anys. A mitjan d’aquest segle, 155 dels 204 països existents tindran taxes de fertilitat tan baixes que no podran mantenir els seus nivells de població actuals, però aquesta proporció augmentarà a final de segle fins a arribar a 198 dels 204 països de la Terra. Per a aleshores, només guanyaran població Samoa, Tonga, Somàlia, Níger, Txad i Tadjikistan.
El motiu d’aquesta situació no és un altre que una caiguda de les taxes de fecunditat, producte d’una educació més elevada de la dona als països asiàtics i africans, i una expansió més gran dels mètodes anticonceptius en aquestes regions, tradicionalment poc alfabetitzades.
També a Espanya
Però aquesta tendència no tan sols s’observa allà. Espanya, sense anar més lluny, és un dels països on més ràpidament baixarà la població, segons aquest i altres estudis anteriors. La recerca de The Lancet detalla que Espanya tenia el 1950 una taxa de fecunditat de 2,47 fills per dona, que va passar a 2,13 el 1980 i a 1,26 el 2021. La previsió que fa l’estudi per al país l’any 2100 és una taxa d’1,11, la qual cosa fa inviable el creixement i fins i tot el manteniment de la població.
