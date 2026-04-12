Protestes del sector miner
Autoritzar més abocaments en rius, en estudi
No tots els canvis que està realitzant la UE en les seves normatives sobre l’aigua van en el mateix sentit. La Comissió Europea està preparant modificacions legals perquè sigui viable augmentar els abocaments contaminants en els rius. Fonts de la Comissió han explicat que l’origen del problema se situa en les protestes del sector miner. Desenes de companyies extractives avisen des de fa temps que la directiva els impedeix rebre les autoritzacions necessàries per a dur a terme projectes clau, pensats per a obtenir materials l’escassetat dels quals ha estat un problema a Europa durant anys. Des de la Unitat de Gestió Sostenible dels Recursos de la Comissió destaquen que els canvis en la normativa hídrica no es plantejarien si no fos pel dèficit d’elements com el liti, cobalt, el coure, el bor, el gal·li, el germani, el níquel o el wolframi. «La necessitat d’extreure’ls d’Europa es torna urgent si volem avançar en l’electrificació i la transició verda sense dependre de països com la Xina», assenyalen.
