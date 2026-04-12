Demografia
La població mundial ja supera la capacitat ecològica de la Terra
El nombre d’habitants sobre la Terra no para d’augmentar i ja supera els 8.000 milions. Nous estudis alerten que aquesta situació és inassumible per als recursos naturals del planeta.
joan lluís ferrer
La Terra ja ha superat la seva capacitat per a acollir a la població mundial de manera sostenible. Noves recerques recentment publicades alerten de la creixent pressió que exerceixen els 8.300 milions d’habitants actuals sobre la seguretat alimentària, l’estabilitat climàtica i el benestar humà. Frenar el creixement demogràfic i augmentar la consciència global apareixen, segons els científics, com a úniques maneres de tenir una certa esperança.
L’últim dels estudis que alerten d’aquesta situació ha estat elaborat per científics de la Universitat de Flinders (Austràlia) i assegura que l’actual nombre d’éssers humans ja ha sobrepassat amb escreix la capacitat d’acolliment del planeta. Per això, el seu creixement continu sota els actuals patrons de consum només complicarà el futur per a la població de tot el món.
La recerca examina més de dos segles de dades de població mundial i, encara que detecta una desacceleració en la taxa de creixement a partir de la dècada de 1950, acaba concloent que el ritme actual i el previst per a les pròximes dècades és clarament insostenible.
Pic màxim
L’autor principal de la recerca, Corey Bradshaw, professor d’Ecologia Global, afirma que la humanitat està consumint molt més del que el planeta pot suportar. «La Terra no pot seguir el ritme del nostre consum de recursos. No pot satisfer ni tan sols la demanda actual sense canvis dràstics, i les nostres troballes demostren que estem pressionant al planeta més enllà de la seva capacitat», afirma el professor Bradshaw.
Els autors d’aquesta recerca consideren que és probable que la població mundial aconsegueixi un pic màxim d’entre 11.700 i 12.400 milions de persones a la fi de la dècada de 2060 o principis de la de 2070, si es mantenen les tendències actuals.
El científic afirma que aquest límit superior és perillós i es podrà arribar a ell perquè les societats humanes han depès dels combustibles fòssils i han esgotat els recursos naturals més ràpid del que la naturalesa pot reposar-los.
«La població veritablement sostenible és molt de menor que aquesta i s’acosta més a la que el món podia suportar a mitjan segle XX. Els nostres càlculs mostren que una població mundial seria sostenible amb 2.500 milions de persones, i si tots visquessin dins dels límits ecològics i amb un nivell de vida còmode i econòmicament segur», conclou. Els investigadors afirmen que l’enorme bretxa entre aquesta xifra sostenible i la població actual de 8.300 milions de persones posa de manifest la magnitud del sobre consum global i els problemes que implica.
