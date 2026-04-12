La UE controlarà més els tòxics de l’aigua potable
S’amplia la llista de substàncies sota vigilància, com PFAS, fàrmacs i pesticides, i s’endureixen els límits en aigües superficials i subterrànies
La presència de químics tòxics en l’aigua que bevem és motiu de preocupació per part de les autoritats europees, que han decidit donar una nova volta de rosca per a limitar aquests compostos. La Unió Europea (UE) ha aprovat una actualització de les llistes de contaminants en l’aigua, amb la finalitat d’ajustar-les als últims dictàmens científics, així com endurir la supervisió i control de les aigües superficials i subterrànies en els estats membres.
Les noves mesures contra la contaminació química de les aigües implicaran l’adaptació de tres textos legislatius: la Directiva Marc de l’Aigua, la Directiva sobre les Normes de Qualitat Ambiental i la Directiva sobre les Aigües Subterrànies.
Amb la nova normativa, s’afegeixen a les llistes de contaminants de l’aigua noves substàncies amb efectes nocius per al medi ambient i la salut humana. Entre altres elements, s’inclourà un «nou i estricte estàndard de qualitat a nivell de la UE» per a un total de 25 PFAS (substàncies químiques permanents) en aigües superficials, inclòs l’àcid trifluoroacético (TFA).
El perillós Bisfenol A
L’Actualització inclou així mateix una gamma de productes farmacèutics (com analgèsics), pesticides, i el Bisfenol A, un plastificant i component dels envasos de plàstic.
La directiva afegeix igualment indicadors de microplàstics i resistència als antimicrobians a les llistes de vigilància de l’aigua de la UE, que ajuden a rastrejar substàncies de creixent preocupació.
Al marge de l’ampliació de la llista, s’aplicaran noves normes de supervisió i control en aigües superficials i subterrànies més estrictes.
A més, es reforcen les obligacions de seguiment i presentació d’informes per als països de la UE, que també podran utilitzar tecnologies de teledetecció i observació de la Terra per al seguiment de mescles químiques en aigües superficials.
Les autoritats també hauran d’informar sobre la qualitat biològica i química, així com sobre l’estat general de les masses d’aigua.
«En establir estàndards de qualitat més estrictes per als nostres rius, llacs i aigües subterrànies, no sols protegim la resiliència dels nostres ecosistemes, sinó que també garantim l’accés a aigua potable i salvaguardem la salut dels ciutadans de la UE d’avui i de les generacions futures», va dir Maria Panayiotou, ministra de Medi Ambient de Xipre, país que assumeix aquest primer semestre la presidència rotatòria del Consell de la UE.
La decisió ha estat aplaudida, encara que amb matisos, per Carlos de Prada, coordinador de la plataforma Llar sense Tòxics i un dels majors experts en contaminació química d’Espanya.
«Terminis massa llargs»
«En principi, és positiu que s’incloguin mesures de control per a contaminants com 25 substàncies PFAS en les aigües superficials. Entre ells, el TFA (àcid trifluoroacético) les concentracions del qual estan creixent espectacularment en tot el planeta», va manifestar a Prensa Ibèrica.
«No obstant això, una cosa criticable són els terminis enormement llargs que es concedeixen perquè es compleixin aquestes noves normes de qualitat de les aigües en relació amb aquestes substàncies.
Fins a 2039 no hauran de materialitzar el control efectiu d’aquestes substàncies en l’aigua. Per descomptat, el desitjable hauria estat que tal control es materialitzés abans», va afegir de Prada, autor del llibre de recent aparició «Com menjar sa en un món tòxic».
També va lamentar l’abast limitat de la norma quant al nombre de substàncies afectades: «Moltes de les substàncies tòxiques realment presents en les aigües segueixen sense estar controlades. La llista és limitada i està desactualizada».
