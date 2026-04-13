Albirada una balena de 18 metres a la costa de Barcelona: arrenca la temporada
El capità del 'Ria de Ferrol', Sergi Rodríguez, i la seva gosseta Nirvana porten sis anys embarcant turistes al Port Olímpic per observar balenes, amb sortides diàries fins a finals de maig
Ana Sánchez
La van albirar divendres des del vaixell ‘Ría de Ferrol’. Una balena d’uns 18 metres, calculen, a 12 milles del port de Barcelona, segons relata el capità de l'embarcació, Sergi Rodríguez. “Ha estat molt emocionant trobar-la”, somriu. “Vam estar una hora veient-la”. Amb ella es dona per inaugurada la temporada d’albiraments a Barcelona. És la primera que enregistren aquest any. Fa sis anys que aquest veler embarca turistes al Port Olímpic per observar balenes. Fa tres, van arribar a enregistrar-ne una a menys d’una milla de l’Hotel Vela. Des d’aquest vaixell les han vist fins i tot saltar.
“Ja hi són!”, confirma el capità. “Un any més, Barcelona és lloc d’alimentació de les balenes”. Balenes al Mediterrani, sí. Acaba de començar la temporada: d’abril a juny, la costa catalana, especialment la del Garraf, es converteix en una autopista de rorquals. És el segon animal més gran del món, només per darrere de la balena blava. Poden superar els 20 metres.
Al casc del vaixell s'hi pot llegir ‘Ría de Ferrol’. És un veler de fusta d’aquells que cruixen amb nostàlgia: data del 1949. El primer vaixell tradicional que embarca turistes a Barcelona per albirar balenes. ‘Mar a la vista’, s’anomena el projecte. “Oci sostenible”, resumeix el capità. El seu objectiu? “Crear consciència a través de l’experiència directa amb elles”.
Són travessies de 7 o 8 hores de whale watching amb una biòloga des del Port Olímpic de Barcelona (125 €) i acaben d’estrenar la sisena temporada d’albiraments. No només de rorquals. Tenen una pissarra amb 8 cetacis dibuixats: les 8 espècies que viuen al Mediterrani —rorqual comú, catxalot, dofí mular, llistat i comú, caps d’olla gris i comú i zífid de Cuvier. Fins a finals de maig, sortiran tots els dies que els ho permeti la mar. I ja tenen plens diversos caps de setmana.
Sergi Rodríguez, de 42 anys, en fa 12 que navega amb una gosseta marinera: la Nirvana. Tant te la pots trobar al timó com enfilada a un pal del vaixell amb prismàtics. És la que es passeja pel vaixell amb una mirada espavilada de Capità Pescanova. “Li encanta veure saltar els dofins a la proa”, diu el capità amb to paternal. En aquesta última sortida es van topar amb un grup de 150 dofins.
Ja hauran navegat junts 18.500 milles. La va adoptar a Sardenya durant el seu periple de cinc anys en caiac pel Mediterrani. L’odissea ha donat per a un documental: va aparèixer a ‘Pets’, una oda a les mascotes que es va estrenar l’any passat a Disney+.
No tots els vaixells poden sortir a observar cetacis
Cal l’autorització prèvia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Hi ha una normativa que regula la navegació amb aquests animals: no t’hi pots acostar a menys de 60 metres, mai creuar-los el rumb, es prohibeixen els sorolls forts i fins i tot es recomana no parlar durant l’albirament. Tot i que això és fàcil: un es queda mut.
Impressiona cada “balena a la vista!”. El raig pot arribar a gairebé 10 metres. Pell de gallina general, boques obertes, sensació instantània de pau. “A 500 metres ja les pots sentir respirar —asseguren—. No només el buf. De vegades hem sentit fins i tot la inspiració. Sembla una canonada de metall”.
El seu albirament més espectacular? “Un dia vam veure 4 balenes”, recorda en Sergi. Va ser a unes 10 milles de Barcelona. “Estaven menjant i fent voltes i, en un moment donat, es van acostar molt al vaixell”, recorda el capità. “Va ser un dels dies més emocionants de la meva vida —promet Berta, una de les tripulants d’aquell dia—. Mai no hauria imaginat que veuríem tan a prop de la ciutat quatre rorquals majestuosos”.
Subscriu-te per seguir llegint
