Milers d’aus continuen morint cada any perquè el Govern encara no ha activat el decret que havia de frenar la massacre
Les entitats ecologistes acusen el Ministeri per a la Transició Ecològica de mantenir encallada una reforma clau contra les col·lisions i electrocucions en esteses elèctriques
Les aus continuen pagant amb la vida un problema estructural que fa anys que arrossega l’Estat. Al conjunt del país, desenes de milers d’exemplars moren cada any en esteses elèctriques per col·lisions i electrocucions, una mortalitat que les entitats conservacionistes consideren perfectament previsible i evitable. El Govern espanyol ja havia d’haver modificat la norma vigent el 2023, però el nou text encara no s’ha aprovat i el retard manté oberta una ferida greu per a la fauna i la biodiversitat.
La denúncia l’ha tornada a posar sobre la taula la Plataforma SOS Esteses Elèctriques, que considera «inadmissible» que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) encara no hagi aprovat el nou reial decret que ha de substituir o actualitzar el marc vigent, el Reial decret 1432/2008. Segons el text facilitat, la reforma s’havia d’haver fet el 2023, però no va ser fins al març del 2025 que el Govern va treure a consulta pública una nova proposta, que també incloïa mesures contra la mortalitat causada pels aerogeneradors. A hores d’ara, però, continua sense llum verda. El text no concreta cap motiu oficial del bloqueig, més enllà del fet que les organitzacions van presentar al·legacions perquè, tot i valorar que el nou redactat suposava un avenç important, creien que encara calia millorar-ne alguns aspectes.
Un retard que agreuja la crisi de la fauna
Les entitats alerten que cada ajornament allarga «innecessàriament la mortalitat massiva i no selectiva» que provoquen aquestes infraestructures. La crítica és especialment dura perquè la norma actual, malgrat haver estat pionera en el seu moment, ha quedat superada. Segons la plataforma, s’ha demostrat ineficaç, està desactualitzada tant en la diagnosi com en les solucions i no serveix per reduir de manera prou efectiva el risc que pateix l’avifauna. El resultat és un degoteig constant de morts que no es poden presentar com a accidents inevitables, sinó com un impacte conegut que encara no s’ha corregit.
La Plataforma SOS Esteses Elèctriques reclama al MITECO que compleixi els seus propis compromisos i recorda que l’objectiu fixat és que el 2030 totes les línies perilloses per a les aus estiguin degudament adaptades. Mentrestant, el problema continua colpejant espècies vulnerables i degradant ecosistemes sencers. A més del cost ambiental, les entitats avisen que el retard també genera inseguretat jurídica per a les empreses, perquè manté encallat un marc normatiu que hauria de ser més clar i més exigent.
Les entitats que pressionen el Govern
La plataforma està integrada per Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), Ecologistas en Acción, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), Revista Quercus, SEO/BirdLife, Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE) i WWF España. Totes elles coincideixen que la reforma no pot esperar més perquè, mentre el nou decret continua encallat, la mortalitat d’aus es manté any rere any i la resposta pública arriba tard davant un dels grans problemes silenciosos que afecten la fauna salvatge al nostre país.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum