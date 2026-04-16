El reciclatge del plàstic fa aigües: el planeta s’ofega entre residus mentre el sistema no respon
A Europa només es recicla prop del 15% del plàstic i als Estats Units la xifra cau fins al 9%; la resta acaba incinerada, enterrada o dispersa al medi ambient
La contaminació ambiental s’ha convertit en un dels grans problemes globals d’aquest temps. El planeta acumula cada vegada més residus, més pressió sobre els ecosistemes i més dificultats per absorbir un model de consum basat en productes d’un sol ús. El plàstic simbolitza aquest fracàs: és omnipresent en envasos, ampolles, safates i embalatges, però també en abocadors, incineradores, rius i mars. Davant d’aquest escenari, administracions i empreses han començat a impulsar mesures com la reducció dels productes d’un sol ús, l’economia circular, l’ecodisseny, les compres públiques verdes i la millora dels sistemes de recollida selectiva. Tot i això, els resultats continuen sent pobres i insuficients.
En el cas d’Espanya, el país comparteix els mateixos límits que la resta d’Europa: una gran dependència dels envasos, una cultura de reciclatge que recau massa sobre el ciutadà i un sistema que no sempre transforma els residus en nou material aprofitable. El problema, per tant, no és només què fem a casa quan llencem un envàs al contenidor groc, sinó que passa abans i després. El reciclatge de plàstic falla perquè la cadena sencera té esquerdes, des del disseny del producte fins al tractament final dels residus.
Els 12 errors que expliquen per què falla el reciclatge del plàstic
1. Plantes de reciclatge poc eficients
Durant processos com el rentatge o la trituració es perden fragments de material en forma de microplàstics. És a dir, el mateix sistema també genera contaminació.
2. El plàstic reciclat continua sent més car
Fabricar plàstic verge acostuma a ser més barat que reciclar-lo. Sense incentius fiscals o penalitzacions al material nou, el mercat tria l’opció més econòmica.
3. El material reciclat té menys qualitat
Els polímers es degraden amb l’ús i amb el pas pel procés industrial. Això limita la reutilització i fa que molts productes no puguin tenir una segona vida amb garanties.
4. La recollida és ineficient
Moltes pèrdues comencen al carrer: contenidors mal utilitzats, residus barrejats, logística deficient o manca d’incentius per separar correctament.
5. El sector està poc professionalitzat
La recollida i la classificació de residus continua sent en molts casos una feina precària, poc visible i insuficientment reconeguda, cosa que també perjudica l’eficàcia del sistema.
6. Els treballadors estan exposats a contaminants
Les persones que manipulen residus plàstics sovint treballen en contacte amb substàncies nocives. És un problema ambiental, però també de salut pública.
7. Exportar residus no resol res
Durant anys, molts països rics han enviat els seus residus a altres estats amb menys capacitat de control ambiental. El problema desapareix del mapa visual, però no del planeta.
8. Es barregen plàstics incompatibles
No tots els plàstics es poden tractar igual. Quan es barregen polímers incompatibles, la qualitat del material reciclat cau en picat.
9. Les polítiques són massa genèriques
No existeix una solució única per a tot arreu. Cada territori necessita polítiques adaptades a la seva realitat, a les infraestructures disponibles i als hàbits de consum.
10. Hi ha productes dissenyats per no reciclar-se
Les multicapes, els adhesius complexos, les barreges de materials o el plàstic negre dificulten molt el procés. En la pràctica, només alguns materials com el PET i l’HDPE es reciclen amb normalitat.
11. Es carrega massa responsabilitat sobre el consumidor
Separar bé a casa és important, però no n’hi ha prou. El ciutadà no pot sostenir tot sol un sistema que falla també en el disseny, la producció i la gestió industrial.
12. No tot el que entra a planta es pot reciclar
Restes de menjar, humitat, paper, metalls, tèxtils o mescles de polímers fan baixar molt el rendiment. Sempre entra més material del que realment es pot convertir en nou producte.
La sortida passa per un bon reciclatge, sí, però sobretot per reduir residus abans que existeixin. La millor opció és consumir menys plàstic, evitar productes sobrereenvasats, reutilitzar sempre que es pugui i prioritzar envasos simples, fàcils de separar i de reciclar.
