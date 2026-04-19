L’alarma mundial per la fauna s’agreuja: l’ONU amplia la llista d’espècies protegides davant el declivi dels animals migratoris
La COP15 de la Convenció sobre Espècies Migratòries tanca amb 40 noves espècies protegides, mentre un informe de l’ONU alerta que el 24% dels animals de la llista viuen amenaçats i que el 49% de les poblacions continuen en retrocés
Cada vegada hi ha més animals a la llista d’espècies protegides perquè el deteriorament de la fauna salvatge continua avançant i cada cop més poblacions entren en una situació delicada. Aquesta és la fotografia que deixa la clausura de la COP15 de la Convenció de l’ONU sobre Espècies Migratòries (CMS), celebrada a Campo Grande, al Brasil, on els països membres han aprovat la incorporació de 40 nous animals als annexos de protecció internacional. La decisió arriba després que un informe de l’ONU constatés que el 24% dels animals inclosos a la llista de la Convenció viuen sota amenaça, dos punts més que fa dos anys, i que el 49% de les poblacions registren una evolució decreixent, per sobre del 44% anterior. El missatge de fons és clar: hi ha més espècies en risc perquè el seu estat empitjora i perquè la conservació necessita més resposta internacional. El text no assenyala un únic culpable concret, però sí que apunta a una responsabilitat col·lectiva davant la pèrdua de biodiversitat i a la necessitat de reforçar la cooperació per frenar aquest deteriorament.
En aquest context, les mesures que s’estan prenent són sobretot governamentals i multilaterals: ampliar la protecció legal, reforçar els compromisos entre països i incloure noves espècies als apèndixs I i II de la CMS. El primer estableix una protecció estricta per a espècies en perill crític d’extinció, amb prohibició de captura, mentre que el segon agrupa espècies en estat desfavorable que requereixen cooperació internacional i gestió específica per garantir-ne la supervivència. A la conferència hi han participat més de 2.000 representants de governs, comunitats indígenes, organitzacions internacionals i ONG, a més dels 133 signataris de la Convenció i una altra trentena de països vinculats a acords i memoràndums. La trobada va quedar clausurada després d’una setmana de negociacions i havia estat inaugurada pels presidents del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, i del Paraguai, Santiago Peña, que van defensar la ciència i la cooperació internacional com la millor eina per conservar el medi ambient. El marc de la cimera, a més, no era menor: Campo Grande és la porta d’entrada del Pantanal, l’aiguamoll més gran del planeta, compartit per Brasil, Bolívia i Paraguai.
Les noves espècies que entren a la llista
Entre les noves espècies sota protecció internacional hi figuren el guepard, la hiena ratllada, la llúdriga gegant, el tauró martell i 24 tipus d’aus petrell. Amb aquestes incorporacions, la CMS amplia una llista que ja inclou prop de 1.200 gèneres i reforça l’alerta sobre l’estat de moltes espècies migratòries arreu del món.
