Difícil retenció
Abocaments de sorra:diners tirats a la mar
j. l. f.
Encara que els temporals violents cada vegada se succeeixen amb major freqüència, també la construcció és responsable de la pèrdua de les platges. Urbanitzacions i fins a gratacels gairebé damunt de la mar, a més de ports esportius i passejos marítims, provoquen un efecte barrera que impedeix la renovació dels sediments que es produeix amb el vent. Però, al final, la mar sempre reclama el seu lloc. I és llavors quan els problemes afloren. Per a contrarestar-ho, les autoritats malden per realitzar aportacions extra de sorra que garanteixin el seu atractiu per a residents i turistes. Tant és així que els experts calculen que en les dues últimes dècades s’han abocat al voltant de 30 milions de metres cúbics de sediments en la riba de la mar. El problema, alerten els experts, és que, en la majoria dels casos, si un tram de costa mai ha tingut sorra, és difícil que pugui retenir-la durant molt de temps.
