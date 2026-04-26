Espanya comença a demolir obres per retenir la sorra litoral
La pujada del nivell del mar es menja les platges i els abocaments massius de sorra resulten inviables per la seva escassa eficàcia i el seu elevat cost
El criteri dels experts és pràcticament unànime: regenerar platges mitjançant l’abocament massiu de sorra no és eficaç, perquè aquest material acaba desapareixent al cap de poc temps i, a més, es tracta d’operacions molt costoses econòmicament. El retrocés generalitzat de les platges a causa de la pujada del nivell de la mar fa, d’altra banda, que sigui inassumible abocar sorra en tots els punts del litoral on es produeix aquesta pèrdua.
Per això, cada vegada més ajuntaments espanyols, sobretot en la costa mediterrània, opten per fer cas a la naturalesa i restableixen el perfil costaner que es va perdre amb passejos marítims, dics i altres obres que van modificar la dinàmica dels corrents. Això suposa demolir directament aquestes infraestructures, responsables sovint de la desaparició de la sorra que hi havia prèviament, per a aconseguir que torni a la riba i romangui allí.
Això és el que s’ha fet, sense anar més lluny, en localitats de la costa catalana com Calafell (Tarragona), encara que en altres ciutats litorals existeixen projectes per a eliminar ciment i retenir la sorra.
Calafell es va posar a la feina en 2024. Màquines excavadores van eliminar en pocs dies l’enrajolat i el ciment d’una part del seu passeig marítim. En total, es van retirar 800 metres quadrats de la seva superfície i dos dics. El consistori va argumentar que, a causa del progressiu augment del nivell de la mar, el millor era «anticipar-se i adaptar-se» davant una possible ensulsiada del passeig que, tard o d’hora, anava a succeir. L’experiència ha resultat ser un èxit: «S’ha guanyat espai de platja i evitem gastar diners cada any en reparacions», explicaven fonts municipals a aquest diari.
El regidor de Medi Ambient de Calafell, Aaron Marcos, confirma que la demolició d’aquesta part del passeig marítim ha funcionat i que, de fet, la mar anava erosionant cada vegada més aquesta infraestructura, i hi havia perill d’ensulsiada. La sorra ha començat a aparèixer.
Xilxes, a Castelló; Bellresguard, a València, o Cala Millor, a Mallorca, són altres punts en els quals s’executen o s’executaran obres en la mateixa línia.
Protegir i recuperar dunes
No sols es lleva ciment, sinó que també s’intenten recuperar els sistemes dunars, que en moltes localitats turístiques han estat ignorats, més encara vists com una simple nosa que calia suprimir. I, no obstant això, compleixen una funció bàsica per a la conservació del litoral.
A la platja de Samil (Vigo), fa menys de dos anys, es va demolir un tram del passeig que va permetre ampliar la superfície de platja de manera notable. Els resultats avui són visibles. A més, es va impulsar la recuperació de les dunes de la zona com a element clau del mecanisme que reté la sorra en la costa.
També a Calafell es van col·locar barreres de canyes al llarg de la platja per a poder retenir la sorra i crear dunes. En tan sols 4.500 metres quadrats, s’han recuperat 1.000 metres cúbics de sorra, segons explica Carla García Lozano, catedràtica de la Universitat de Girona, a l’agència AFP.
Per a ella, l’estratègia d’abocar grans quantitats de sorra no és una solució adequada: «La regeneració artificial ja no és viable, en part perquè és molt costosa econòmicament, però el seu manteniment també és molt car i molt ineficaç», explica.
Hi ha altres localitats que han encarregat projectes, o els estan licitant ja, per a escometre mesures semblants a les de Calafell. L’Ampolla, Roda de Berà, Vila-seca i fins i tot Tarragona, que ha retirat una plataforma rígida, impulsen mesures en el mateix sentit.
La pujada del nivell de la mar està devorant la costa. Només a Catalunya, el 91% dels seus ports esportius estan en risc alt o molt alt de veure els seus molls inoperatius, segons un estudi de la Generalitat, i 11 passejos marítims estan també en perill.
