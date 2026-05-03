Europa retallarà la Directiva de l’Aigua per a fomentar l’activitat minera
La Comissió Europea ha obert una consulta pública per a reformar la Directiva Marc de l’Aigua, a fi d’impulsar l’extracció de minerals crítics i reduir la dependència de la Xina
L’anunciada flexibilització de la Directiva Marc de l’Aigua de la UE, impulsada amb la intenció de «simplificar» tràmits administratius, redundarà en una reducció generalitzada de les garanties que asseguren la protecció dels recursos hídrics comunitaris i posarà en perill la seva conservació. Així ho afirma un manifest signat per 271 entitats i 302 representants del món científic i acadèmic d’Espanya, que demanen que es paralitzi aquesta reforma.
La modificació de la Directiva Marc de l’Aigua «permetrà accelerar i simplificar les autoritzacions ambientals, afeblint el Principi de No Deterioració, requeriment clau de la Directiva». Com la reforma de la norma permetrà relaxar els requisits que s’exigeixen actualment, això suposarà que determinades activitats mineres i industrials puguin augmentar els seus nivells de contaminació de les aigües de rius, aqüífers i ecosistemes aquàtics en general, assenyala l’escrit.
La retallada de la Directiva facilitarà l’aprovació de nous projectes miners «sense les suficients garanties quant a l’avaluació ambiental dels impactes sobre la salut de les persones i dels sistemes aquàtics», la qual cosa «incrementarà els riscos de contaminació i els seus impactes sobre la salut humana».
Conseqüències negatives
També «tindrà conseqüències negatives sobre altres activitats econòmiques, com les del sector agrari i industrial, que necessiten d’aquests recursos hídrics», afegeix el manifest. Aquesta decisió de la UE es produeix, segons una comunicació recent dels òrgans comunitaris, per a «promoure l’accés a matèries primeres», en un intent per reduir l’actual dependència europea dels minerals crítics de la Xina.
La Unitat de Gestió Sostenible dels Recursos de la Comissió Europea destaca que els canvis en la normativa hídrica no es plantejarien si no fos per l’actual dèficit d’elements com el liti, cobalt, el coure, el bor, el gal·li, el germani, el níquel o el wolframi. En tot cas, assegura que només seran canvis «quirúrgics».
L’origen del problema se situa en les protestes del sector miner. Desenes de companyies extractives avisen des de fa temps que la directiva els impedeix rebre les autoritzacions necessàries per a projectes clau, pensats per a obtenir materials l’escassetat dels quals és un problema a Europa des de fa anys.
Tanmateix, tot això pot anar en detriment de la qualitat de les aigües, sobretot quan encara no s’han recuperat de la seva situació de deterioració a la UE, afirma Eva Hernández, de SEU/BirdLife.
