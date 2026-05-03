Fre a la tinença de mascotes exòtiques a les llars espanyoles
El Govern està tramitant el Llistat Positiu d’animals de companyia, que prohibirà tenir a casa espècies exòtiques i silvestres
El Govern ha trepitjat l’accelerador del Llistat Positiu de mascotes, amb el qual vol posar fi al comerç i tinença d’espècies exòtiques a la llar, que comporten problemes tant per al mateix animal com, sovint, per als seus propietaris, ja que poden transmetre malalties zoonòtiques de conseqüències greus. El projecte de reial decret està ja en exposició pública per a la presentació d’al·legacions i suposarà una clarificació important d’un panorama actualment molt confús. El Llistat Positiu consisteix en una relació en què s’especifiquen els animals que es poden tenir com a mascotes, i es prohibeixen la resta. És la situació inversa a l’actual, on hi ha una llarguíssima llista d’animals prohibits, que complica saber quins estan permesos en realitat. Amb el canvi, tots estaran vetats tret d’aquells que figurin al nou llistat.
Es tracta d’una modificació llargament reivindicada per col·lectius conservacionistes, ja que l’actual normativa impedeix saber amb certesa, a efectes pràctics, quins animals podem tenir a casa i quins no, fet que deix la porta oberta a la compra i tinença d’espècies exòtiques que estan protegides o de comerç prohibit.
Aquesta norma, que desenvolupa la llei 7/2023 de Benestar Animal, no inclou de moment la llista concreta d’espècies permeses, però sí que estableix el marc general que determinarà quins podran tenir-se com a animals de companyia. Malgrat no citar espècies concretes, el text comporta que serps, camaleons, iguanes, suricates, amfibis, tortugues, aus exòtiques i altres animals no domesticats no puguin estar en captivitat a la llar. En general, els exemplars silvestres no tindran la consideració d’animals de companyia.
Això suposarà una forta reducció en el nombre d’espècies que es podran tenir legalment a la llar, i un dels objectius és reduir el potencial invasor que representa l’arribada al nostre país d’animals que no formen part dels ecosistemes nacionals. Les espècies invasores es propaguen sovint pel medi natural, des d’habitatges particulars que les tenen com a mascotes i acaben escapant-se, fins a formar colònies importants en el medi natural.
També és una manera d’acabar amb el patiment gratuït que pateixen molts d’aquests animals, que sovint procedeixen del tràfic il·legal i no estan habituats a viure en captivitat.
La transmissió de malalties zoonòtiques que poden afectar fins i tot l’ésser humà és una altra de les raons que justifiquen aquest reial decret, aplaudit ja per les entitats de conservació de la natura.
Com en altres països
«Aquest llistat positiu segueix l’estela de la normativa vigent en altres països europeus, on és vigent aquesta eina per garantir el benestar dels mateixos animals i per a combatre el comerç il·legal d’espècies exòtiques des de tercers països. Entre els països que ja disposen d’aquesta regulació es troben Bèlgica, elsPaïsos Baixos, Luxemburg, Xipre, Croàcia, Noruega, Lituània i Malta, mentre que França, Finlàndia i Eslovènia estan desenvolupant la normativa necessària per a la seva implantació», afirma el Ministeri de Drets Socials en un comunicat.
El Ministeri afegeix en aquesta nota que el llistat concret s’elaborarà a partir dels criteris tècnics i dels experts, que determinaran quines espècies hi han de figurar.
En definitiva, segons Drets Socials, es tracta d’igualar la normativa en aquesta matèria, la qual ja existeix en molts països del nostre entorn, on el Llistat Positiu ha redundat en una clara millora de la situació.
