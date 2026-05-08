Escalfament global
Alerta científica: l’Antàrtida es fon més ràpid de l’esperat i amenaça de pujar més el nivell del mar
Descobreixen que les plataformes gelades s’estan debilitant per l’entrada d’aigua calenta que les fon des de baix
Joan Lluís Ferrer
El nivell del mar en el conjunt del planeta podria augmentar més ràpid del previst, segons un estudi que acaba de publicar-se a Nature Communications. Això és a causa que l’escalfament dels oceans sembla estar fonent des de baix les plataformes de gel de l’Antàrtida amb molta més rapidesa de l’esperat.
Aquestes plataformes gelades, extensions de glaceres gegants que floten a la superfície de l’aigua, actuen com escuts o barreres que frenen el flux de gigatones de gel que es dirigeixen cap al mar. Ara, un equip d’investigadors noruecs ha descobert llargs solcs en forma de canal que s’obren a la part inferior d’aquestes plataformes. Els esmentats canals poden atrapar aigua oceànica relativament càlida i augmentar així dràsticament el desglaç en aquestes zones.
Aquest fet té evidents implicacions globals. Si les plataformes de l’Antàrtida s’aprimen i es debiliten, el flux de gel que ara estan frenant pot accelerar-se. D’aquesta manera, s’intensificaria el procés pel qual enormes quantitats de gel actualment posat sobre terra ferma aniran a parar a l’oceà. Això és el que provocaria que el nivell del maren tot el món augmenti molt més ràpid del que es projecta actualment.
Aquesta dinàmica ja s’ha observat en altres parts de l’Antàrtida. El Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) ha assenyalat la inestabilitat de les plataformes de gel polars com un factor de risc important, tot i que poc comprès, que podria provocar un augment del nivell del mar molt més ràpid i sever del que prediuen la majoria dels models actuals.
Canals que acceleren el desglaç
Utilitzant la plataforma de gel Fimbulisen, a l’Antàrtida Oriental, com a objecte d’estudi, l’equip va descobrir que la forma de la base d’aquesta plataforma pot alterar significativament el moviment de l’aigua oceànica que hi ha sota ella. A les zones on la part inferior presenta canals, la circulació pot crear petites cel·les que retenen l’aigua més càlida, impedint que flueixi ràpidament.
En aquests canals, les taxes de desglaç poden augmentar localment en aproximadament un ordre de magnitud. En resum, la geometria de la plataforma de gel ajuda a determinar la direcció de la calor oceànica i el seu grau destructiu.
«Vam descobrir que la forma de la part inferior de la plataforma de gel no és una característica passiva. Pot atrapar activament la calor oceànica precisament als llocs on el desglaç addicional és més important», explica l’autor principal, Tore Hattermann, del Centre d’Investigació Polar iC3 a Tromsø, Noruega.
La plataforma de gel Fimbulisen es troba a l’Antàrtida Oriental, una regió més freda i, per tant, generalment considerada menys amenaçada que la resta del continent.
«Sota la plataforma de gel Fimbulisen observem que fins i tot petites quantitats d’aigua més càlida poden augmentar substancialment el desglaç dins dels canals», afirma Tore Hatterman. «Com a resultat, els canals poden créixer i, en el pitjor dels casos, debilitar l’estabilitat de tota la plataforma de gel», va alertar.
«Més fràgils de l’esperat»
Qin Zhou, codirector de l’estudi, afegeix: «El sorprenent és que fins i tot modestes entrades d’aigua profunda més càlida poden tenir un gran efecte quan la base de la plataforma de gel està canalitzada. Això significa que algunes plataformes de gel que els científics solen considerar fredes poden ser més fràgils de l’esperat».
Les implicacions més àmplies són greus. Un desglaç més ràpid dins dels canals pot fer que aquests es facin més profunds i s’eixamplin, la qual cosa pot provocar un aprimament desigual en la part més profunda de la plataforma de gel. Això pot reduir la resistència estructural de la plataforma i debilitar la seva capacitat per frenar el gel de les glaceres que li arriba.
Els models climàtics no ho tenen en compte
«Els models climàtics actuals no tenen en compte aquest efecte», adverteix Tore Hattermann. Això significa que es corre el risc de subestimar la sensibilitat de les plataformes de gel «fredes» al llarg de la costa de l’Antàrtida Oriental davant petits canvis o a l’escalfament de les aigües costaneres. Aquests canvis no són una previsió, sinó que ja s’han observat i es preveu que augmentin en el futur.
Això és important, alerten els autors, perquè els models de capes de gel i del clima necessiten reflectir aquestes característiques a petita escala amb més realisme. També és important per a les polítiques públiques, ja que les decisions sobre planificació i adaptació costanera depenen de previsions fiables del nivell del mar. I és important des del punt de vista ecològic, perquè els canvis en l’aportació d’aigua de desglaç poden influir en la circulació oceànica i en els ecosistemes marins al voltant de l’Antàrtida.
