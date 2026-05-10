El mar atrapa l’excésde calordel planeta
j. l. f.
A mesura que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle acceleren l’escalfament global, gran part d’aquest excés d’energia es diposita als oceans. Des de la dècada de 1980, l’augment de la temperatura ha passat de 0,06 °C per dècada a 0,27 °C per dècada en l’actualitat. És a dir, assistim a una veritable acceleració.
Això està provocant que les onades de calor marines siguin cada vegada més freqüents, amb un augment de més de la meitat en el nombre de dies amb calor anormal durant l’últim segle. També s’estan tornant més intenses: vuit de les deu onades de calor marines més extremes s’han produït des de 2010.
Com a conseqüència, els ecosistemes oceànics estan canviant ràpidament. Els peixos estan modificant les seves àrees de distribució per a adaptar-se a l’augment de la temperatura de l’aigua, mentre que les floracions d’algues són cada vegada més intenses i freqüents. Els esculls de corall estan sofrint un emblanquiment generalitzat i podrien desaparèixer gairebé completament per a l’any 2100.
Aquesta situació afecta no tan sols als peixos, sinó també a altres animals relacionats amb els oceans, com les aus marines. Una recerca recent ha revelat que més de 620.000 aus van morir a causa d’una onada de calor marina que va tenir lloc davant de les costes d’Austràlia en 2023 i 2024, la qual cosa va sotmetre a les seves poblacions a una pressió sense precedents.
«Si bé les aus marines tenen una certa capacitat de recuperació, la seva resistència s’està esgotant», declara Alex Bond, membre del Laboratori Adrift, a Austràlia.
«Abans, aquests esdeveniments passaven una vegada per generació. Ara, succeeixen cada vegada amb major freqüència i no disminuiran. Se sumen a tots els altres problemes que enfronten les aus marines, des de la contaminació fins als danys causats per la pesca, i no ho poden assumir», va afegir.
