Una cascada d’efectes negatius per a la humanitat
j. l. f.
L’apocalipsi dels insectes és visible ja per a qualsevol persona sense necessitat d’acudir a recerques de cap mena. La quantitat d’insectes que impacten amb el parabrisa del cotxe o sota la llum dels fanals és notablement inferior a només tres o quatre dècades enrere.
Arribarem a haver de pol·linitzar les plantes a mà per a poder alimentar-nos? El panorama que dibuixa el biòleg Dave Goulson en el seu llibre Planeta silenciós: Les conseqüències d’un món sense insectes (Crítica) obre els ulls a molts escèptics.
No tan sols els arbres fruiters o les plantes deixarien de produir per falta de pol·linitzadors, sinó que les pastures s’asfixiarien sota tones de fems acumulats per la desaparició dels escarabats i les mosques que els descomponen. Una multitud d’espècies d’ocells desapareixerien en extingir-se la seva font d’aliment i, amb això, s’iniciaria una altra cascada de desarreglaments ecològics.
Afavorits pel canvi climàtic, els únics insectes que augmentarien serien els mosquits, amb les malalties que transmeten, i també els pugons, que devorarien les poques fruites i hortalisses que podrien produir-se, ja que no tindrien la pressió dels seus depredadors, com a marietes o papaorelles, que ja haurien desaparegut, explica Goulson en el seu treball.
L’autor opina que els pesticides continuen sent encara avui el gran enemic de la majoria d’invertebrats. Com va fer Rachel Carson en els anys 60 en denunciar els estralls del DDT també sobre la salut humana, ara Goulson conclou que, en realitat, el problema continua sent el mateix. Encara que s’hagin prohibit algunes substàncies concretes, unes altres continuen devastant els insectes.
El missatge que transmet el llibre és la necessitat d’un decreixement global, reduint el consum excessiu d’aliments i reformulant el sistema agrícola i ramader industrial. n
