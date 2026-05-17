"Es menysprea el criteri científic", diu l’Executiu
Mariola riera
Encara és recent el desacord entre el Govern central i comunitats com l’asturiana (governada pel PSOE), que es van plantar davant la idea de protegir l’anguila, la qual cosa comportaria prohibir la pesca de l’angula, la seva cria. El Principat va rebutjar aquesta decisió en considerar que a Astúries ja s’han adoptat mesures per a la conservació de l’espècie en els últims anys. Tot indica que ara pot passar el mateix amb el salmó.
El ministeri tramita la petició rebuda des d’entitats conservacionistes per a declarar el salmó en perill d’extinció. "Si el Comitè de Flora i Fauna atén les recomanacions del Comitè Científic, perquè el procediment continuï endavant i, si el rebutgen, perquè passarà com amb l’anguila, no hi haurà més remei que arxivar-ho", explica el secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán.
"Ha passat amb el llop i amb l’anguila: les comunitats autònomes decideixen que no estan d’acord amb el que la ciència diu i llavors preval el criteri polític d’oportunitat. Es menysprea el criteri científic i ens podem trobar amb un bloqueig també en relació amb la gestió del salmó", ha afegit Morán.
El procediment que regeix el mecanisme de catalogació, gestió i nivells de protecció d’espècies havia funcionat raonablement durant dècades, segons Morán, que ha afegit que, quan es va dissenyar, al legislador no li va passar pel cap que "en les institucions del nostre país arribés a haver-hi una majoria de negacionisme científic en condicions de prendre decisions".
I va afegir: "Em fa l’efecte que els legisladors eren, amb caràcter general, molt més instruïts fa 50 anys del que ho són ara (…). Ningú en el seu sa judici podia imaginar-se que anàvem a retrocedir en relació amb els criteris científics amb els quals es prenien decisions en el seu moment". n
