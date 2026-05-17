El retrocés dels insectes amenaça la producció alimentària
Les poblacions s’estan ensorrant a tot el món i això posa en greu perill les altres baules de la cadena ecològica; d’aquestes criatures depenen la majoria dels cultius
Sense insectes, la humanitat es veurà abocada a una situació dramàtica, perquè depenem d’ells per a alimentar-nos. Són els responsables de pol·linitzar al voltant del 80% de les plantes silvestres amb flors i el 75% dels cultius agrícoles. A més, són el manteniment de moltes altres espècies (aus, rèptils, peixos o petits mamífers) que també són necessàries per a mantenir l’equilibri ecològic. No obstant això, el planeta assisteix a una veritable apocalipsi dels insectes, tal com ja es coneix aquest preocupant fenomen.
Segons els estudis més recents, en els últims trenta anys, les poblacions d’insectes del planeta han caigut ni més ni menys que un 75%, la qual cosa demostra que no estem davant una possibilitat futura, sinó davant una alarmant realitat del present. A Europa, sense anar més lluny, es calcula que podrien haver desaparegut ja el 50% dels insectes, i això hauria ocorregut en tan sols mig segle.
Però per què està succeint això? Els investigadors no paren de buscar respostes a aquesta situació per a frenar-la i revertir-la. En un principi, sembla que l’agricultura industrial, amb tot el que suposa de modificació del sòl i ús massiu de pesticides, és el principal responsable.
Una nova recerca ha volgut aprofundir més en el tema. D’aquesta manera, científics estatunidencs han decidit recopilar 175 informes prèviament publicats sobre aquest tema, que contenen fins a 500 hipòtesis sobre les causes del declivi.
Va ser així com van poder confirmar que l’agricultura intensiva és el factor més citat en tots aquests estudis com a causa de la massiva mortalitat d’insectes. Això es produiria per impactes com els canvis en els usos del sòl (les extenses àrees de monocultius eliminen hàbitats de moltes espècies) i l’ús de pesticides, però també van veure altres factors, connectats entre si, que expliquen la situació.
Per exemple, el canvi climàtic és un d’ells i, en concret, les precipitacions extremes, els incendis i l’augment de temperatura són causes afegides a la desaparició d’insectes.
Com revertir la situació? Reduir al màxim els pesticides, crear zones verdes i permetre que hi creixin les mal anomenades "males herbes", potenciar l’agricultura tradicional i ecològica i limitar la intensiva o lluitar contra la contaminació lumínica són algunes de les receptes per a frenar aquest declivi. Aquests petits animals són la primera baula d’una llarga cadena que inclou l’ésser humà. n
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública