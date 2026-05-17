El salmó s’extingeix a Espanya mentre es permet la seva pesca
La història de l’anguila, a un pas de la total desaparició, es repeteix amb l’emblemàtic peix migrador: algunes comunitats autònomes rebutgen la proposta del Govern per a protegir l’espècie
El salmó atlàntic està desapareixent d’Espanya sense que, paradoxalment, hagi estat encara catalogat oficialment com en perill d’extinció. Encara que el Govern central mira de protegir les seves últimes poblacions mitjançant aquesta figura legal, algunes autonomies salmoneres s’oposen a això. Es tracta de la mateixa situació que s’observa amb l’anguila, amb comunitats que bloquegen l’intent del ministeri per a preservar-la.
Les poblacions de salmó d’Espanya han caigut més del 80% en deu anys (2015-2024), segons la Societat Ibèrica d’Ictiologia (SIBIC), és urgent la seva inclusió en el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades en la categoria d’espècie en perill d’extinció i la immediata prohibició de la seva pesca esportiva.
La SIBIC, màxim organisme científic en matèria de peixos a Espanya, se suma així a la petició oficial de catalogació realitzada per l’organització conservacionista Saxifraga. Arran d’això, el Govern ha encarregat un informe sobre l’estat de conservació per a veure si procedeix o no la seva protecció. No obstant això, sense el suport de les autonomies, poc cal fer, segons ha recordat el Govern central.
La petició arriba quan a Astúries, la regió d’Espanya històricament més salmonera, han passat més de tres setmanes des que s’obrís la veda del salmó, el passat 18 d’abril, sense que s’hagi pescat cap exemplar. Una cosa inèdita, perquè habitualment es pescaven els primers a les poques hores.
A Cantàbria, la veda es va obrir l’1 de maig i tampoc s’ha capturat ara com ara el cotitzat "campanu" (nom que rep el primer salmó pescat en cada temporada a Astúries i Cantàbria i que se subhasta per milers d’euros), informa Efe Verd.
Els que sí que protegeixen
Malgrat la situació d’emergència, segueix sense prohibir-se la pesca esportiva en aquestes dues regions. No obstant això, les altres comunitats salmoneres d’Espanya –Galícia, Navarra i País Basc– sí han optat per prohibir-la com a mesura perquè es recuperin les seves minvades poblacions.
Per a la SIBIC, les poblacions espanyoles compleixen el criteri A2 per a la categoria d’En Perill Crític amb un declivi poblacional superior al 80% en els últims 10 anys (període 2015-2024).
A més, a Astúries, el 2025 es van registrar només 130 salmons pescats, davant de més de 3.000 al començament de segle; i l’espècie ha desaparegut ja de rius com l’Umia (Pontevedra), Navia (Astúries) i Degui (Guipúscoa), segons la mateixa font.
Al Bidasoa, el seguiment va mostrar que, de 94 individus que van iniciar la migració descendent després de la fresa, només 5 (5,1%) van arribar al mar. "La ciència ha complert la seva part. Correspon ara a les institucions actuar amb la mateixa determinació", afirma la SIBIC. n
