Les renovables continuen pujant el 2026 malgrat el boicot de Trump
Estats Units continua augmentant el 2026 el desplegament de les energies netes;
l’impuls de la indústria i dels diferents governs estatals afavoreixen la seva utilització
El Govern de Donald Trump ha declarat la guerra a les energies netes, retallant de manera important els subsidis a la fotovoltaica i a l’eòlica, i impulsant al mateix temps les centrals de carbó i altres combustibles fòssils. I, no obstant això, la tendència cap a la descarbonització sembla estar, per sort, a prova de bomba. Les fonts d’energia renovable van augmentar la generació d’electricitat als EUA en més de l’ 11% durant els primers tres mesos d’aquest 2026, segons les últimes dades conegudes.
Les xifres de l’O. S. Energy Information Administration (EIA) suposen que les energies netes al país van representar més del 28,6% de la producció total d’electricitat en aquest període. Són dades que confirmen la solidesa d’aquest sector als Estats Units, malgrat un govern obstinat a ressuscitar els combustibles fòssils i a enterrar les renovables. Es tracta, segons demostren els números, d’un afany inútil, perquè la mateixa indústria és la que ha apostat des de fa temps per les energies netes. L’estadística oficial assenyala que els principals responsables d’aquest augment són la solar i la hidroelèctrica. La generació solar a gran escala va augmentar en aquests tres primers mesos un 23,9%, mentre que l’energia hidroelèctrica ho va fer en un 21,9%. La solar a petita escala va pujar un 11,9% i l’eòlica, un 2,1%.
Bateries a gran escala
També destaca el fet que la capacitat d’emmagatzematge energètic mitjançant bateries a gran escala es va incrementar un 8,5%, mentre que la generació amb carbó va caure un 11,4%. Només l’energia solar i l’eòlica juntes ja van aportar el 20,3% de la producció elèctrica del país en el primer trimestre del 2026. De fet, aquestes dues fonts renovables van superar l’energia nuclear en un 14,3% i el carbó en un 31,1%. Encara més, les perspectives de l’Administració d’Energia dels Estats Units apunten a una pujada de la capacitat d’energia renovable a gran escala entre l’abril d’enguany i el març del 2027 en ni més ni menys que 57.080 Mw, mentre que augura una reducció neta de 4.266,2 MW en la capacitat de combustibles fòssils i cap nova capacitat de generació nuclear en el mateix període de temps. Al llarg d’enguany i mitjà de Govern Trump, diversos governadors nord-americans (com el de Califòrnia, Gavin Newsom) i altres autoritats locals van recordant que, al marge de la política federal, són els governs regionals i fins i tot municipals els que marquen el camí nacional en energia.
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