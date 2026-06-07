Retallades massives ales energies netes
j. l. f.
L’Administració de Donald Trump va cancel·lar a finals de l’any passat 7.600 milions de dòlars (6.500 milions d’euros) en subvencions ja aprovades per a projectes d’energia neta en un total de 16 estats, tots els quals van votar per la demòcrata Kamala Harris en les últimes eleccions presidencials.
Aquesta mesura se suma a altres similars per a soscavar les energies renovables i les ajudes concedides recentment (per valor de més de 625 milions de dòlars) per a tractar de ressuscitar la indústria del carbó, el combustible fòssil més contaminant de tots.
El Departament d’Energia dels EUA va confirmar que 223 projectes han estat cancel·lats després que una revisió determinés que «no satisfeien adequadament les necessitats energètiques del país» o no eren econòmicament viables. Russell Vought, director de pressupost de la Casa Blanca, va afirmar que s’estan cancel·lant els diners «que impulsaven l’agenda climàtica de l’esquerra».
El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ferm defensor de les renovables, ha recordat que el sector privat ha compromès ja 10.000 milions de dòlars per al projecte d’hidrogen de l’estat, conegut com l’Aliança per a Sistemes d’Energia d’Hidrogen Net Renovable. La retallada de Trump amenaça més de 200.000 ocupacions, va afirmar Newsom.
El senador demòcrata de Califòrnia, Alex Padilla, va qualificar la cancel·lació del projecte com a «venjativa, miop i una prova que aquesta Administració no es pren seriosament el domini energètic estatunidenc».
«Els comentaris de Donald Trump demostren que ell i Vought tracten les famílies estatunidenques i els seus mitjans de vida com a peons en una espècie de joc polític malaltís», va declarar la senadora Patty Murray, demòcrata per Washington n
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