La venda il·legal de primats augmenta a internet
Els experts detecten un creixement del tràfic de simis a través de les plataformes digitals, tant als Estats Units com a Espanya
Un informe recent elaborat per diverses organitzacions internacionals ha posat de manifest un alarmant increment en la venda il·legal de primats a través de plataformes digitals durant l’any 2025. Més de 1.600 exemplars de diverses espècies eren posats a la venda en xarxes socials als Estats Units, amb preus que arribaven fins als 6.500 dòlars. No obstant això, a Espanya també s’ha detectat aquest augment i, segons experts en la matèria, són centenars els primats que apareixen a la venda en xarxes o internet.
La recerca es va dur a terme per l’Associació de Zoològics i Aquaris dels Estats Units (AZA), el Fons Internacional per al Benestar Animal (IFAW) i el Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF). Les plataformes citades en la recerca inclouen Facebook, Instagram, TikTok i Youtube. En un rastreig efectuat pels investigadors en un període de sis setmanes, es van detectar un total de 1.614 primats vius en 1.131 publicacions creades per 122 usuaris. Dotze espècies diferents estaven en oferta, entre les quals hi havia macacos, micos caputxins, titíes i ximpanzés. Segons les dades, els macacos són els que més sovint s’ofereixen, amb un total de 839 exemplars, seguits dels titíes amb 293 i els caputxins, amb 275.
Per eludir les restriccions legals existents sobre el comerç de vida silvestre (el conveni internacional CITIS), molts anuncis es disfressen com a «adopcions» o «reubicacions». Aquesta tàctica permet que les publicacions es mantinguin actives durant setmanes, cosa que dificulta la intervenció de les autoritats. La majoria dels primats en oferta són cries, la qual cosa implica que han estat prèviament sotretes a les seves mares, generant un trauma significatiu en els animals, que s’afegeix al d’un viatge o successió de viatges en condicions totalment inadequades.
L’informe recorda que aproximadament el 60% de les espècies de primats es troben en perill d’extinció, i el 75% de les poblacions presenta un descens continu, degut principalment a la pèrdua d’hàbitat i a la caça indiscriminada.
La recerca també assenyala que el tràfic de fauna silvestre forma part d’una economia il·lícita que genera aproximadament 23.000 milions de dòlars anuals a tot el món, situant-se entre els mercats il·legals més lucratius, al costat del tràfic de drogues, armes i éssers humans. Es tracta d’una situació que sembla desbordar a les autoritats. Encara que a Espanya no existeixen dades tan detallades com els que ha revelat la recerca realitzada per als Estats Units, el coordinador de l’entitat Projecte Gran Simi, Pedro Pozas, afirma que aquest mateix augment en el tràfic de primats s’observa també al nostre país. Les plataformes digitals, assegura, són també aquí l’eina preferida per a traficar amb aquests animals, que no són mascotes.
«A Espanya també passa el mateix, amb centenars de casos que es detecten. El que succeeix és que moltes vegades no es pot fer un seguiment perquè, o bé aquestes vendes procedeixen de servidors de l’estranger i no es pot rastrejar, o bé són estafes», és a dir, el comprador envia els diners, però mai arriba a rebre l’animal, explica Gorgs.
El responsable de Projecte Gran Simi convida a qualsevol persona a realitzar una simple cerca sobre venda de primats en xarxes o internet «i es trobarà un munt d’anuncis».
A Espanya, el tràfic autòcton de primats és el que procedeix del Marroc. «De tant en tant, a la frontera es confisca algun macaco de Berberia (Macaca sylvanus). També pot ocórrer que el tràfic sigui de trànsit com el que va ocórrer a Turquia, una cria goril·la que es va confiscar i que anava amb destinació a Tailàndia».
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