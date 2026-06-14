L’arribada del Nen serà «com tirar llenya al foc»
valentina raffio
L’Organització Meteorològica Mundial ha confirmat, després de mesos d’especulacions, que El Nen ja s’està gestant. Les últimes anàlisis corroboren que aquest fenomen ja s’està desenvolupant en les aigües del Pacífic tropical i, amb tota seguretat, emergirà entre els mesos de juny i agost, i s’allargarà fins com a mínim el mes de novembre.
En el millor dels casos, es tractarà d’un esdeveniment moderat. Però, ara com ara, hi ha moltes possibilitats que sigui fort. I això, segons adverteixen els experts, podria incrementar encara més l’augment global de les temperatures i impulsar una nova onada d’extrems climàtics a tot el món. «Serà com tirar llenya al foc d’un món que ja s’escalfa», va afirmar el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, qui va advertir d’«impactes forts i que travessaran fronteres amb una velocitat devastadora».
Els registres apunten de forma molt clara a l’arribada imminent del Nen, un patró climàtic natural que arrenca amb un escalfament de les aigües superficials del Pacífic equatorial i que, amb el temps, provoca un augment de la temperatura a escala global. En aquests moments, segons constaten les anàlisis, les aigües profundes en la zona zero d’aquest fenomen ja registren valors de fins a sis graus per sobre de l’habitual i això, a la pràctica, suggereix que podríem estar davant la formació d’un fenomen de gran intensitat. També s’observen altres indicis atmosfèrics associats al desenvolupament del Nen.
«Hem de preparar-nos per a un possible esdeveniment del Nen intens, que farà augmentar les sequeres i les fortes pluges en àmplies regions del món i que, a més, incrementarà el risc d’onades de calor tant a terra com a l’oceà durant els pròxims mesos», afirma Celeste Saulo, secretària general de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM).
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