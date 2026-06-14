L’ONU alerta de l’augment de la calor extrema d’aquí al 2030
L’últim informe de l’Organització Meteorològica Mundial avisa
d’un progressiu agreujament de la situació per la crema de combustibles fòssils, que continuen sent la major amenaça planetària
Espanya està patint ja temperatures extremes en gran part del país. I, tanmateix, això és només un petit aperitiu del que ens espera els pròxims quatre anys. Les previsions són realment preocupants, perquè s’assistirà a nous rècords de temperatura durant aquest període, exposant la població a situacions de perill, provocant devastadors incendis forestals i empitjorant l’escalfament global.
L’Organització Meteorològica Mundial (OMM), dependent de l’ONU, va anunciar al seu últim informe que existeix un 75% de probabilitats que la temperatura mitjana global entre 2026 i 2030 sigui d’1,5 graus centígrads superiors a la de l’era preindustrial, cosa que encara no s’havia aconseguit. Aquest és precisament el límit d’escalfament establert (mitjana feta durant 20 anys) en l’Acord de París sobre el clima.
Un any sencer o més per sobre d’1,5 graus «significa una àmplia gamma de fenòmens meteorològics extrems, probablement molts tan calorosos, humits o secs que superaran tot el que hem experimentat en el passat i, per tant, tot el que la nostra planificació urbana o agricultura hagi previst», va afirmar a l’agència AP Friederike Otto, climatòloga de l’Imperial College de Londres. «Això voldrà dir que moltes persones perdran la vida, ens enfrontarem a fortes pujades de preus dels aliments i a incendis forestals més intensos».
La pujada de la temperatura global a causa de la crema de carbó, petroli i gas implica fenòmens meteorològics més extrems, com inundacions, sequeres i onades de calor, recorden els experts.
«Cada mil·lèsima compte»
Malgrat els greus efectes que tindrà depassar la frontera dels 1,5 °C, encara no representa caure directament a l’abisme, afirmen els experts. «És important assenyalar que 1,5 graus no representen un punt d’inflexió crític», va afirmar Melissa Seabrook, coautora de l’informe i climatòloga de l’Oficina Meteorològica del Regne Unit. No obstant això, «cada mil·lèsima de grau té un impacte cada vegada major», va advertir.
Hi ha, a més, un factor de preocupació afegit. Gairebé tots els pronòstics apunten a la pròxima formació d’un fort fenomen del Nen, fenomen natural que altera el clima mundial i eleva les temperatures globals. L’informe de la OMM indica que aquest episodi podria estendre’s fins al 2028. Per això, Seabrook va afirmar que és probable que el 2027 se superi el rècord de calor del 2024.
La situació és particularment alarmant a l’Àrtic. Els mesuraments efectuats mostren que l’escalfament allà augmenta 3,5 vegades més ràpid que en la resta del planeta, pel fet que cada vegada hi ha menys quantitat de gel i neu que reflecteixi la radiació solar cap a l’espai, va explicar Seabrook. Això crea un cercle viciós. «A mesura que augmenta la temperatura, es fon més gel marí, la qual cosa agreuja la situació».
La situació no és millor a l’Amazònia. La població depèn del riu Amazones per a obtenir aigua, però les condicions més càlides i seques faran augmentar el risc d’incendis forestals, va assenyalar Seabrook, amenaçant de convertir la gran selva tropical de l’Amazònia, que actualment absorbeix carboni de l’atmosfera, en una regió que agreuja el problema, perquè estaria generant CO₂ en comptes de capturar-ho. Precisament, l’Àrtic i l’Amazònia són dos dels principals escuts de mitigació de l’escalfament global; d’aquí la preocupació dels científics. Davant aquesta situació i les previsions per als anys més immediats, responsables de les Nacions Unides afirmen que els actuals esforços per frenar el canvi climàtic no són suficients.
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