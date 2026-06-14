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Perill en augment

Les col·lisions amb vaixells, la gran amenaça

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El trànsit marítim, amb grans portacontenidors, petroliers i creuers turístics creuant els oceans, posa en risc cada any milers de balenes que resulten ferides o moren després de ser colpejades per aquests vaixells. Un estudi dirigit per la Universitat de Washington (els EUA) revelava recentment que el trànsit marítim mundial se solapa amb aproximadament el 92% de l’àrea de distribució d’aquestes espècies de cetacis. Segons els investigadors, és important comprendre on és probable que es produeixin aquestes col·lisions, perquè algunes intervencions són realment senzilles de posar en marxa i poden reduir substancialment el risc.

La solució proposada per la majoria d’experts consisteix a obligar a reduir la velocitat de navegació dels vaixells a les zones de major abundància d’aquests animals, perquè això reduiria dràsticament el nombre de morts d’aquestes espècies.

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