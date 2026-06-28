Els taurons blancs no estan extints al Mediterrani
La seva presència al Mare Nostrum és rara, però no excepcional; existeix una població molt reduïda i fràgil que, a més, constitueix un grup únic al planeta, descobreixen els científics
Bussejadors que retiraven xarxes abandonades entre Tunísia i Sicília van filmar dies enrere un tauró blanc adult. Les imatges es van fer virals ràpidament, perquè aquesta espècie (i l’estigma que arrossega) se sol relacionar amb altres mars i oceans. Però no es tracta d’un cas únic. També al llevant espanyol s’ha constatat la seva presència.
El tauró blanc (Carcharodon carcharias) sempre ha format part de l’ecosistema mediterrani. Registres històrics de més de 150 anys documenten la seva presència a tota la regió, des d’Espanya i França fins a Itàlia, Malta i Grècia. Tot i que és cert que mai han estat abundants, en el passat s’observaven amb més freqüència que en l’actualitat. No obstant això, la pressió pesquera, la disminució de les seves preses i les captures accidentals han anat reduint dràsticament les seves poblacions, fins al punt que els seus albiraments s’han tornat excepcionalment rars.
Avui dia, els taurons blancs del Mediterrani s’acostumen a descriure com una «població fantasma»: no estan extints, però rarment són observats. La majoria de les proves actuals provenen de trobades aïllades, com a informes de pescadors, fotografies o vídeos breus. Moltes d’aquestes deteccions continuen sent difícils de verificar, la qual cosa contribueix al misteri que envolta a l’espècie.
Existeix la creença que aquests taurons són simplement individus perduts que entren per l’Estret de Gibraltar, però les recerques realitzades de manera recent suggereixen el contrari.
Una població única
Per exemple, un estudi genètic del 2020, liderat per la Universitat de Bolonya (Itàlia), va revelar que els taurons blancs del Mediterrani són únics. Mitjançant l’anàlisi de l’ADN obtingut en restes històriques d’aquests animals, els investigadors van descobrir que aquesta població s’ha mantingut aïllada durant aproximadament 3,2 milions d’anys, la qual cosa la converteix en una de les poblacions de tauró blanc més antigues i distintives del planeta.
El seu ADN, segons va revelar l’estudi, està més estretament relacionat amb les poblacions del Pacífic que amb les de l’Atlàntic, la qual cosa indica una complexa història evolutiva.
L’estudi també va trobar una diversitat genètica extremadament baixa, la qual cosa suggereix una població petita i fràgil. De fet, està en perill crític d’extinció, i la seva baixa variabilitat genètica podria augmentar la seva vulnerabilitat.
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