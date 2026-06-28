Espanya lluita per salvar els seus últims visons europeus
Assetjat pel visó americà, espècie invasora, i per l’alteració dels rius, aquest és el mamífer més amenaçat d’Espanya; la seva població es redueix a uns 150 exemplars en total.
El visó europeu (Mustela lutreola) és considerat actualment com el mamífer més amenaçat d’Europa i d’Espanya. Les últimes estimacions del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) indiquen que queden menys de 150 exemplars en llibertat en tot el país, la qual cosa demostra la gravetat de la seva situació. En l’anterior cens del 2018, la seva població encara s’estimava en 500 individus, fet que evidencia un declivi accelerat.
Entre les principals amenaces que planegen sobre aquest animal destaca la competència que exerceix el visó americà, una espècie invasora que està desplaçant al visó europeu en apoderar-se de les seves preses i del seu territori. També l’afecta la contaminació dels ecosistemes aquàtics, especialment dels rius, perquè el visó depèn d’un hàbitat net i saludable per a la seva alimentació i reproducció.
FIEB Foundation (Fundació per a la Recerca en Etologia i Biodiversitat) és una de les entitats que treballen en la recuperació del visó europeu. Fa un parell d’anys, investigadors espanyols van desenvolupar amb èxit el primer protocol efectiu d’inseminació artiﬁcial especíﬁcamente dissenyat per a aquesta espècie.
Malgrat això, el programa per a la recuperació de l’espècie per part d’aquesta entitat ja va començar el 2015 a les seves instal·lacions de Toledo i, des de llavors, ja són alguns centenars els exemplars nascuts en aquestes.
«L’objectiu principal és aconseguir el naixement d’individus susceptibles de ser alliberats al medi natural amb altes taxes de supervivència, amb la finalitat d’augmentar la població silvestre d’aquesta espècie tan vulnerable», explica l’entitat a la seva pàgina web.
24 noves cries enguany
Actualment, FIEB compta amb 28 instal·lacions de grans dimensions, naturalitzades amb arbres i arbustos autòctons que recreen l’ecosistema de ribera habitual del visó europeu. Allà ha finalitzat amb èxit la temporada de cria i ha aconseguit importants resultats. Durant aquest període, s’han registrat un total de 24 noves cries de visó, una xifra que supera les previsions inicials i que reflecteix el bon estat dels exemplars reproductors allotjats al centre de Toledo.
Cadascuna de les femelles reproductores ha donat a llum una mitjana de 3 a 5 cries, la qual cosa es considera un índex de fertilitat molt favorable per a una espècie amb tan reduïdes poblacions en estat silvestre.
Durant tot el període de cria, l’equip de Fieb ha extremat les precaucions per a minimitzar les molèsties a les ventrades i a les mares. «En cap concepte es permet que les cries s’acostumin a la presència humana, ja que això podria comprometre el seu instint natural i dificultar la seva futura reintroducció en el mitjà silvestre», explica FIEB.
De fet, el seguiment de les ventrades es realitza exclusivament a través d’un circuit tancat de videovigilància, que permet monitorar mares i cries sense necessitat d’accedir-hi físicament.
L’any 2017 es van dur a terme els primers alliberaments d’exemplars criats en captivitat, una vegada identificades les zones idònies per a la seva aclimatació en el medi natural en el territori espanyol, localitzades concretament a la conca del riu Ebre.
Els experts, no obstant això, alerten que la situació és crítica i l’espècie podria desaparèixer a Espanya en cinc anys si no s’actua amb rapidesa. A part de la reproducció en captivitat, entitats com a WWF demanen restaurar els rius i aiguamolls on habita l’espècie eliminant punts negres de mortalitat, com a barreres físiques, recuperant els cabals ecològics i la vegetació de ribera.
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