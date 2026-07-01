Copernicus alerta que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat els rècords del 2023 i del 2024
Els experts auguren que enguany El Niño "assolirà nivells que no es veien des de fa dècades"
ACN
El Copernicus Climate Change Service i el Copernicus Marine Service han alertat que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat els rècords del 2023 i del 2024. Els experts creuen que aquest nivell d'escalfament "sense precedents" tindrà conseqüències "tant per als patrons meteorològics com per al clima global i els ecosistemes marins". A més, auguren que la intensitat de l'episodi d'El Niño "és probable que assoleixi nivells que no es veien des de fa dècades". El director del Copernicus Climate Change Service, Carlo Buontempo, ha destacat que aquests registres "podrien indicar l’inici d’una nova fase que porti a un terreny desconegut". "És probable que experimentem més rècords de temperatura en els pròxims mesos".
Les dades diàries de Copernicus Climate Change Service van superar el 21 de juny els 20,83 °C registrats el 2023 i el 2024, arribant als 20,86 °C. Aquell mateix dia, les dades de Copernicus Marine també van assolir un rècord, amb 21,0 °C, superant els nivells anteriors en 0,1 °C.
Els investigadors han apuntat que aquest rècord global ja s'esperava amb l'inici de les condicions d'El Niño al Pacífic equatorial -anunciat per l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) el 2 de juny de 2026-, a més de les temperatures de la superfície del mar "inusualment altes" observades en diverses regions oceàniques durant els darrers mesos. "Caldrà veure, però, si aquesta superació és temporal o bé és un inici de les condicions dels pròxims mesos", segons han apuntat en un comunicat.
Els científics adverteixen que un oceà més càlid "té impactes de gran abast". "Les temperatures més elevades al mar mantenen l'atmosfera calenta durant més temps, aporten energia addicional a les tempestes i augmenten l'evaporació, cosa que incrementa el potencial de precipitacions extremes i inundacions".
A més, l'escalfament de l'oceà també contribueix a l'augment del nivell del mar i a la fusió del gel, i sotmet els ecosistemes marins a estrès. En aquest sentit, els rècord de temperatures alteren també la pesca, i poden afectar les economies costaneres i intensificar els extrems de calor a les zones terrestres properes.
El director científic del Copernicus Marine Service a Mercator Ocean International, Pierre-Yves Le Traon, ha remarcat que aquests registres ajuden "les autoritats públiques, els científics i els responsables de la presa de decisions a comprendre com està canviant l'oceà i a donar suport a les polítiques per protegir el medi marí".
Els científics de Copernicus han subratllat que continuaran fent el seguiment de la situació per determinar si aquesta superació és temporal o persistent. Tanmateix, amb unes previsions que apunten que "probablement serà un El Niño fort", es preveu que les temperatures globals assoleixin nous rècords els pròxims mesos, tant a l’oceà com a l’atmosfera de la superfície.
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