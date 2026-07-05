El balanç són90 vegades més perjudicisque beneficis
j. l. f.
La recerca de National Geographic Pristine Seas revela que, si es tradueixen en euros, els impactes negatius que causa la pesca d’arrossegament a Europea superen en 90 vegades als seus beneficis. L’informe conclou que aquesta modalitat de pesca en aigües europees «no és només un desastre ambiental, sinó també un fracàs econòmic», segons el professor Enric Sala, científic de National Geographic i un dels autors de l’estudi titulat El valor de la pesca d’arrossegament de fons a Europa, publicat en Ocean & Coastal Management.
L’elevat import econòmic dels danys inclou no solament la destrucció de la vida marina que provoca la pesca d’arrossegament, sinó també els 112 milions de tones de CO2₂ que s’emeten a l’atmosfera cada any en remoure els sediments del fons marí.
«Els aparells d’arrossegament de fons raspen el llit marí, alliberant carboni que ha estat emmagatzemat en l’oceà durant segles», va afirmar Kat Millage, investigadora marina del National Marini Research Institute. Però, a part, cal tenir en compte les emissions directes realitzades per les embarcacions, a causa de l’ús de combustibles fòssils.
«Els pescadors artesanals europeus, d’altra banda, demostren diàriament que podem alimentar la població mitjançant la pesca sostenible, sense pertorbar les zones de fresi ni generar emissions de carboni», segons Jerry Percy, assessor principal de Low Impact Fishers of Europe (LIFE).
Quant a l’ocupació, els vaixells de les grans flotes donen feina a menys de 20.000 persones a Europa, la qual cosa genera un benefici social de 1.780 milions d’euros l’any. «En comparació, la pesca artesanal a Europa genera aproximadament tres vegades més ocupacions que els vaixells d’arrossegament industrials», assenyala la recerca de National Geographic Pristine Seas.
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