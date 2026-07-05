MEDI AMBIENT
El fracàs dels gots reutilitzables
Encara que es promocionen com a reciclables i sostenibles, la veritat és que, en la majoria dels casos, els gots que es distribueixen als festivals musicals de cada estiu no ho són, perquè ni es recullen, ni es renten ni es tornen a posar en circulació
Durant l’estiu augmenta el nombre de festivals i macroconcerts a l’aire lliure, que reuneixen veritables multituds. Consegüentment, milers de gots són utilitzats per beure durant aquests esdeveniments. Són envasos que en gran manera acaben tirats al medi natural i, no obstant l’obligació legal que siguin reutilitzables i malgrat els anuncis dels organitzadors, la veritat és que no són reutilitzats.
Ara, l’Aliança Residu Zero i la plataforma Llei de Residus Ja (integrades per 130 entitats socials i veïnals d’Espanya) han reclamat al Ministeri per a la Transició Ecològica que aprofiti la modificació del reial decret d’envasos per corregir el buit legal que permet que molts gots utilitzats en aquests concerts es presentin com a reutilitzables quan en realitat no ho són.
Aquesta entitat alerta que, en massa casos, el got reutilitzable s’ha convertit en un producte que es ven o es cobra a la persona consumidora, però que no forma part d’un sistema real de retorn, recollida, rentada i nova posada en circulació. Quan això passa, el got pot acabar a les escombraries, abandonat al recinte o acumulat a les llars, i deixa de complir la seva funció ambiental…
«Un got no és reutilitzable perquè sigui més gruixut o perquè porti un missatge sostenible. Ho és si es retorna, es renta i torna a circular. Sense retorn no hi ha reutilització», afirma Rosa García, portaveu de l’Aliança Residu Zero.
El Reial decret 1055/2022, d’envasos i residus d’envasos, estableix que, des de l’1 de juliol del 2023, els promotors d’esdeveniments festius, culturals o esportius (tant públics com privats) han d’implantar alternatives a la venda i distribució de begudes en envasos i gots d’un sol ús, garantint a més l’accés a aigua potable no envasada.
La mateixa norma preveu que, si els promotors opten per gots reutilitzables, aquests han de complir la norma UNE-EN 13429:2005 sobre reutilització. També estableix que, si es cobra una quantitat en concepte de dipòsit per a garantir la seva recuperació, han d’habilitar-se els mecanismes necessaris per a retornar aquests diners una vegada que la persona retorni l’envàs.
No obstant això, l’Aliança Residu Zero considera que el marc actual «no defineix de forma prou operativa què ha de passar perquè un got pugui considerar-se realment reutilitzat en els festivals». Això permet que la reutilització es redueixi, en molts casos, a la simple substitució d’un got d’un sol ús per un got més resistent.
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