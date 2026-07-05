El retorn d’envasos ales botigues, paralitzat
j. l. f.
Només queden quatre mesos perquè acabi el termini de dos anys que marca la llei perquè Espanya estreni un sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR), pel qual els envasos de plàstic que es compren es retornin després a la botiga. És un mètode que dispara de manera exponencial els nivells de reutilització.
No obstant això, el gerent de l’Associació SDDR per a Espanya, Antonio Romero, descarta que aquest sistema estigui a punt per al 2026, pel fet que no existeix «una normativa clara» ni s’han tramitat les autoritzacions pertinents.
L’associació, que va ser creada fa un any per representants de les distribuïdores i fabricants de begudes, assegura a Efe que l’important no és el «quan estarà», com no confondre al consumidor i confirmar una data d’arrencada quan siguin clares «les regles del joc».
Tot per definir
Per a poder posar en marxa el SDDR a Espanya, és necessari comptar amb «un marc normatiu que defineixi les regles de funcionament», segons Romero, que explica que, en l’actualitat, la llei nacional (el Reial decret d’Envasos de 2022) i el reglament europeu d’envasos (de 2024) difereixen en alguns aspectes.
Per a adaptar la normativa espanyola a l’europea, el Ministeri de Transició Ecològica té pendent publicar un nou text d’aquest reial decret, que comportarà un procés de tramitació, per la qual cosa Romero calcula que encara seran necessaris «uns mesos» perquè pugui entrar en vigor.
També cal decidir l’operador o els operadors que gestionaran el sistema, després que quatre (entre ells l’Associació SDDR) s’hagin proposat per a fer-ho. Espanya té l’exemple de 19 països de la UE que compten ja amb aquest sistema, dels quals 17 tenen un operador únic.
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