La viabilitat econòmica i ecològica de la pesca d’arrossegament, en qüestió
Nous estudis europeus demostren que aquesta modalitat pesquera, altament impactant sobre el fons marí, tampoc resulta rendible econòmicament: continua vivint de subvencions
Les subvencions i ajudes que ha vingut atorgant la Unió Europea a la pesca durant els últims 30 anys no han fet sinó provocar «la degradació dels oceans», així com dels mitjans de vida de les poblacions locals, a més d’afeblir el propi rendiment econòmic del sector i fins i tot la sobirania alimentària. És a dir, aquestes subvencions, especialment les dirigides a l’arrossegament, haurien aconseguit exactament els efectes contraris als que proclamaven. Aquestes són les conclusions d’una exhaustiva anàlisi que ha elaborat l’organització ecologista internacional Bloom.
No és l’únic estudi d’àmbit europeu que apunta en aquesta direcció. Un grup de científics de National Geographic Pristine Seas, validat per experts independents, ha arribat a la conclusió que l’arrossegament genera beneficis per a la societat, però també greus perjudicis pels seus impactes econòmics. Traduïts tots dos en termes monetaris, els danys provocats ascendeixen a 16.000 milions d’euros, mentre que els beneficis suposen 180 milions, és a dir, 90 vegades menys que els impactes.
El primer dels informes, titulat Milers de milions malgastats, afirma que les subvencions específiques destinades al sector pesquer des del 1994 han aconseguit els 22.000 milions d’euros corrents a través dels Fons Estructurals de la UE, equivalents a 31.000 milions d’euros constants.
Malgrat els objectius declarats per la Unió Europea (UE) per protegir i restaurar la biodiversitat i els hàbitats marins, així com mitigar el canvi climàtic, els fons públics europeus recolzen en realitat «activitats que contribueixen directament o indirectament a la degradació de les espècies i ecosistemes marins, i la capacitat dels oceans per segrestar carboni». El text recorda que el propi Tribunal de Comptes Europeu reconeix en els seus informes que les accions de la UE «no han aconseguit restablir un bon estat ecològic dels mars ni retornar la pesca a nivells sostenibles a tot els mars».
Àrees protegides
Constata «l’absència pràcticade veritables àrees marines protegides en les quals estiguin prohibits l’arrossegament de fons i altres activitats destructives», per la qual cosa les aigües europees són les més sotmeses a aquesta tècnica a tot el món, amb més del 50% de la seva superfície sotmesa a aquesta modalitat de pesca, davant d’una mitjana mundial del 14%. És més: aproximadament una quarta part (26,7%) de la pesca d’arrossegament es duu a terme en les zones marines «suposadament protegides», quan la custòdia real de l’oceà hauria de constituir «la pedra angular de la recuperació econòmica i social del sector pesquer europeu».
L’estudi conclou que el sector pesquer de la UE està subvencionat al 100%, no tan sols pels fons europeus i les ajudes nacionals i regionals, sinó també per «nombrosos mecanismes indirectes de suport financer». Tanmateix, ni tan sols així aconsegueix generar beneficis propis.
Mentre això succeeix, els pescadors artesanals de petita escala «van rebre únicament l’1% de les ajudes públiques» del Fons Europeu, malgrat que tenen la capacitat de ser una alternativa a la pesca industrial.
El text també assenyala que Espanya és «la gran guanyadora en la categoria de captació de subvencions pesqueres a Brussel·les». Actualment és la tercera més important d’Europa amb 8.324 vaixells, davant dels 12.321 d’Itàlia i les 11.451 de Grècia. Però malgrat ocupar aquest tercer lloc en nombre de vaixells, ocupa el primer lloc en tonatge.
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