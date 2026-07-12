Només un terç de les capitals compten amb refugis climàtics
Segons un informe de Greenpeace, l’Estat no està preparat com hauria de ser per oferir protecció als espais públics davant les onades de calor
Espanya s’abrasa per les successives onades de calor, però el desplegament dels refugis climàtics per protegir la població va molt més lent que el ritme d’escalfament global. De fet, només una de cada tres capitals espanyoles compte en l’actualitat amb refugis d’aquest tipus i, a més, molts dels espais catalogats com a tals presenten greus mancances que impedeixen que siguin efectius.
L’organització ecologista Greenpeace ha donat a conèixer les conclusions del seu informe sobre refugis climàtics a Espanya i ha assenyalat que aquests enclavaments són una mesura efectiva a curt termini per a protegir les persones davant de la calor extrema. No obstant això, denuncia que l’avanç en la seva implantació està gairebé congelat respecte al 2025, quan es van detectar 16 capitals amb aquests espais, davant de les 19 actuals.
L’entitat considera que el balanç respecte al 2025 és «desolador», ja que gairebé el 70% de les capitals de província tornaran a deixar les persones més vulnerables sense protecció davant un estiu «roent».
Per comunitats autònomes, Greenpeace recorda que el nord d’Espanya ja no s’escapa de la calor i que les seves ciutats registren constants alertes vermelles sanitàries. Segons les seves dades, Oviedo, Santander, Lugo i Santiago no compten amb cap refugi climàtic.
Al País Basc, encara que totes les capitals ofereixen una xarxa de refugis, s’inclouen espais considerats poc adequats. A Bilbao, per exemple, figuren llocs sota ponts o vestíbuls de petites estacions de transport.
A La Rioja, els refugis interiors de Logronyo inclouen espais de pagament com cafeteries municipals, cosa que Greenpeace considera incompatible amb una característica bàsica d’aquests recursos: la gratuïtat.
A l’interior del país, Extremadura i Castella-la Manxa destaquen, segons Greenpeace, per l’«absència total de refugis» en les seves principals ciutats. A Castella i Lleó, únicament Valladolid compta amb refugis climàtics. I això malgrat que Lleó, Salamanca, Zamora i Valladolid figuren entre les ciutats espanyoles amb el percentatge més elevat de població de més de 65 anys i han estat en alerta vermella sanitària per altes temperatures durant les recents onades de calor.
Greenpeace ha situat Madrid com un «cas de desinformació», en considerar que l’Ajuntament anuncia diversos refugis que no estan identificats i, a més, no existeix cap llistat o mapa sobre aquests punts a la web municipal. Per a l’organització, això suposa incomplir un altre requisit bàsic: informar degudament la població.
A l’Aragó, només Saragossa compta amb refugis climàtics, però amb limitacions d’horari.
En canvi, Catalunya disposa d’una xarxa extensa en totes les capitals, especialment a Barcelona, on l’Ajuntament assegura un refugi per a totes les persones a menys de 10 minuts. 540 refugis figuren al mapa de Catalunya. No obstant això, l’organització ecologista també adverteix de restriccions horàries a les quatre províncies.
A la Comunitat Valenciana, València és l’única capital amb refugis, però tots d’interior i oberts únicament en els seus horaris habituals. La Generalitat ha impulsat una xarxa de refugis climàtics, però, segons Greenpeace, només consten en aquesta sis municipis que no són capitals.
La ciutat de Múrcia manté la mateixa xarxa que el 2025, amb alguns espais d’exterior que l’organització qüestiona per la seva ombra insuficient.
A Andalusia, tres capitals (Cadis, Granada i Huelva) no disposen de refugis. A la resta, sempre segons Greenpeace, les mesures són «deficients»: Sevilla ha habilitat quatre centres esportius per a tota la seva població, mentre que Màlaga inclou zones que l’organització considera inadequades, com un pàrquing.
Ni Balears ni Canàries compten amb cap refugi, segons dades de l’entitat.
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa