L'Estació Espacial Internacional s'enfonsarà a l'oceà en 2028: alerten de l'impacte ambiental
Experts dels EUA recorden que no s'ha estudiat com afectarà la major reentrada de la història en els ecosistemes marins
Joan Lluís Ferrer
La NASA preveu desorbitar l'estació espacial internacional (ISS) per a ‘deixar-la caure’ sobre l'oceà i que s'enfonsi en les seves profunditats. Però els experts, incloent-hi els d'un organisme públic dels EUA, tenen dubtes sobre la idoneïtat mediambiental de semblant operació, per l'impacte que tindrà sobre els oceans.
La idea és treure a la ISS de la seva actual òrbita en 2028 acoblant-li un Vehicle de Desorbitación, que no deixa de ser una nau que, en encendre els seus motors, arrossegarà l'estació cap a l'atmosfera terrestre perquè faci la reentrada i, finalment, caigui en l'Oceà Pacífic.
La Ocean Foundation, una organització amb seu a Washington, D. C., la missió de la qual és millorar la salut dels oceans a nivell mundial, afirma que la planejada desorbitación de l'Estació Espacial Internacional "planteja serioses preocupacions per a la salut dels oceans que la comunitat espacial no ha abordat adequadament", segons Mark Spalding, president de la fundació.
A més, un informe recent de l'Oficina de Responsabilitat Governamental dels Estats Units (GAO) apunta a llacunes legals que deixen als llimbs les possibles responsabilitats en cas d'accidents greus. Segons el Conveni sobre Responsabilitat Espacial de 1972, si les deixalles espacials que es generen durant la reentrada atmosfèrica cauen en territori d'una altra nació o causen danys a propietats, va explicar Spalding, la nació que va realitzar el llançament ha d'indemnitzar, sense necessitat de provar culpabilitat. "Però no existeix una protecció equivalent per a l'oceà", va afirmar.
El punt Nemo
El lloc triat per a submergir l'ISS és l'anomenat Punt Nemo, situat en el sud del Pacífic i que és el lloc de la superfície marina més allunyat de qualsevol terra ferma i, per tant, de qualsevol àrea poblada. Per aquest motiu ha estat amb anterioritat el lloc triat per a enfonsar altres vehicles espacials per part dels diferents potències mundials. La diferència amb els altres ocasions és que aquest serà el major artefacte que mai hagi reentrat mai en l'atmosfera de la Terra.
El director de la Fundació Oceànica va dir comprendre la justificació legítima de seguretat per a apuntar al Punt Nemo, el punt de la Terra més allunyat de qualsevol zona poblada. "Però la llunyania de l'oceà de la infraestructura humana no ha de confondre's amb una falta de valor o vulnerabilitat", va afegir Spalding. "L'oceà i les seves criatures mereixen la mateixa protecció que el dret internacional atorga als territoris nacionals".
De la grandària d'un camp de futbol
Respecte als ecosistemes oceànics, Spalding pregunta què succeirà amb els ecosistemes marins i les espècies del fons marí on aterren les restes de la ISS.
"La veritat és que no ho sabem amb certesa. Això és summament preocupant per a una estructura de la grandària d'un camp de futbol. Sabem que no tot es crema durant la reentrada. Els components més densos sobreviuran i arribaran al fons marí", va afegir Spalding.
Spalding va afirmar que no s'ha estudiat ni divulgat adequadament quins materials específics i més densos generarà la reentrada de la ISS, ni quins danys podrien causar a la vida marina. Aquesta incertesa és, en si mateixa, el problema.
A més, va recordar que el recentment aprovat Tractat d'alta mar obliga els països signen a realitzar avaluacions d'impacte ambiental per a les activitats que puguin afectar el medi marí internacional quan els seus efectes siguin desconeguts o poc estudiats, com seria el cas.
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