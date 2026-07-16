El Govern activa un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya
La intrusió de pols africana va fer superar dimecres el límit diari de PM10 en onze estacions de mesurament
ACN
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dijous un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tot Catalunya davant dels nivells elevats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a deu micres (PM10). La mesura s’ha adoptat després que dimecres se superés el valor límit de la mitjana diària, fixat en 50 micrograms per metre cúbic, en onze estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. L’augment de les partícules està relacionat amb una intrusió de pols africana, que es preveu que es mantingui durant aquest dijous perquè les condicions de dispersió no milloraran significativament.
Aquest dijous al matí, fins a les vuit, ja s’havia superat el valor de 50 micrograms per metre cúbic en quatre punts de mesurament: Granollers, a l’estació de Francesc Macià; Mollet del Vallès, a l’altura del punt quilomètric 139 de l’AP-7; l’Observatori Fabra de Barcelona, i Ponts, a la zona de Ponent.
L’avís preventiu és la fase prèvia a una eventual declaració d’episodi ambiental, tot i que la seva activació no implica necessàriament que s’hi hagi d’arribar. L’objectiu és reduir les emissions de partícules provocades per l’activitat humana, que se sumen a les presents a l’atmosfera per causes naturals, com ara la intrusió de pols procedent del nord d’Àfrica.
Recomanació d’utilitzar el transport públic
L’activació de l’avís comporta informar dels nivells de contaminació a través dels panells lluminosos dels principals eixos viaris i demanar a la ciutadania que prioritzi el transport públic davant del vehicle privat. La Generalitat també recomana optar per formes de mobilitat sostenible i regular l’ús de la climatització a les llars i els establiments.
Territori també ha notificat a les indústries, les obres públiques i les instal·lacions de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en situacions de contaminació elevada. Així mateix, ha recomanat als ajuntaments que aturin o redueixin les activitats i les obres en què es manipulin materials que puguin generar pols.
La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental farà un seguiment dels nivells de PM10 i valorarà diàriament si manté l’avís preventiu, el desactiva o declara un episodi de contaminació per partícules.
Els nivells de qualitat de l’aire es poden consultar en temps real a través de l’aplicació AireCat i del web de la Generalitat. L’Agència de Salut Pública de Catalunya també publica recomanacions per reduir l’exposició i els riscos per a la salut, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
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