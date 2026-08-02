Una llarga llista
Algues, peixos i crustacis
La Caulerpa cylindracea és una alga verda endèmica del sud-oest d’Austràlia que es creu que es va introduir a través del trànsit marítim i la aquariofília, això és, l’afició a la cria de peixos. De la mateixa forma, la Lophocladia lallemandii, una alga vermella filamentosa, està desplaçant a la Posidònia oceànica, una espècie exclusiva del Mediterrani i fonamental contra el canvi climàtic, ja que actua com a embornal de carboni. Quant als peixos invasors, destaquen dos: el peix lleó es caracteritza per les seves cridaneres vetes blanques i vermelles i les seves aletes amb espines verinoses. Procedeix de l’Indus-Pacífic. «És un depredador voraç, s’assembla molt a les escórpores que tenim aquí. Està causant problemes a Grècia i Turquia», assenyala Pere Abelló. Un altre exòtic és el peix conill, també verinós. En el cas dels crustacis, Abelló apunta al cranc blau americà, procedent de les costes d’Amèrica del Nord i Centreamèrica.
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